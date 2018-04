Cardul de sanatate e picat de zile intregi. Medicii de familie trimit pacientii acasa: E un cosmar!

Raspunsul autoritatilor e mereu acelasi

Medicul Otilia Tiganas a sesizat problema, pe pagina ei de Facebook, spunand ca de miercuri-joi sunt probleme."De cateva zile, cam de joia/miercurea trecuta, sistemul informatic medical e in agonie. Practic, nu putem lucra normal, iar voi nu puteti beneficia normal de noi. Fiecare zi de munca e un cosmar, un cosmar in care problema sistemului devine deja peste cea a pacientului. Fiindca, fara sistem nu putem presta, iar agonia lui ne incurca enorm. Iar asta e rau. Rau tare. (...) Joi si vineri tot reportam de la ora la ora oameni, mai rechemam, mai asteptau, se adunau teancuri de acte pana-n tavan, bulibaseala generala. Nervi, stres", este mesajul postat de medic pe Facebook "Pacientii de vineri i-am chemat astazi, iar astazi i-am trimis iar acasa. Nu se poate asa ceva. Mi-a venit acum un pacient de la spital, ca nu i-au putut da reteta compensata si l-au trimis la mine. Pacient iesit din spital cu leucemie!", a spus, la Realitatea TV, si medicul de familie Valentina Boboc.Altii relateaza ca problemele au aparut chiar de marti, ceea ce inseamna ca ne apropiem de o saptamana de probleme si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu a anuntat nimic.Am incercat si noi sa obtinem un raspuns, insa nu am avut mai multi sorti de izbanda decat medicii.Cei de la Constanta au obtinut un raspuns de la Casa Judeteana. Raspunsul standard ce se da in aceasta situatie da peste cap activitatea medicala aproape zilnic."Medicii vor acorda servicii decontate pacientilor in regim offline, pana cand problemele vor fi remediate. Cand sistemul cardului national de sanatate devine functional, medicii sunt nevoiti sa raporteze online toate serviciile oferite offline pe perioada blocarii sistemului", a declarat, pentru Ziua de Constanta , purtatorul de cuvant al CJAS Constanta, Aurelia Radoi.Pe site-ul CNAS cea mai recenta informare e de la sfarsitul lunii martie, cand era anuntata o actualizare a Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) in data de 29.03.2018, in intervalul orar 22:00 - 24:00, "in scopul adaptarii acesteia la noile reglementari care vor intra in vigoare la data de 1 aprilie 2018"."In intervalul mentionat este posibil ca unele servicii PIAS sa necesite un timp mai mare de raspuns, cu mentiunea ca validarea serviciilor medicale, a prescrierii si eliberarii medicamentelor, cat si a dispozitivelor medicale se va efectua conform reglementarilor legale", se mai arata in anunt Fostul presedinte al CNAS Laurentiu Mihai recunostea, la inceputul acestui an, ca aceste blocaje sunt atat de dese pentru ca sistemul nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata.