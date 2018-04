Cardurile de sanatate incep sa expire si vor fi inlocuite. Cum explica CNAS si cum aflati ca vi s-a emis un card nou

Ziare.

com

Anul acesta isi pierd valabilitatea aproximativ 730.000 de carduri de sanatate. In cazul in care vi l-ati ridicat, veti vedea ca pe el apare o data de expirare. Daca aceasta indica anul in curs, nu trebuie sa faceti nimic, ci doar veti primi prin posta noul card cand acesta va fi emis, dupa cum a explicat, pentru, Augustus Costache, purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."Are o perioada de valabilitate de 5 ani, pe de-o parte, sunt certificatele de securitate informatica. Nu poti sa-l tii la nesfarsit cu tehnologia de acum 5 ani. Iar a doua chestiune este uzura. Ca si la cardurie bancare", ne-a spus Costache.Peste 14 milioane de romani detin carduri de sanatate. Folosirea cardului national de sanatate este obligatorie din 1 septembrie 2015, fara prezentarea acestuia la medicul de familie sau la spital neputand fi acordate servicii medicale sau medicamente decat pentru cazurile de urgenta.Cardul de sanatate trebuia sa fie introdus pana la inceputul anului 2008, dar a fost amanat de mai multe ori, pana in 2015, cand a devenit obligatoriu. Sunt totusi foarte multi romani care nu si-au ridicat cardurile de sanatate nici pana acum. De exemplu, doar in Bucuresti, CASMB spunea intr-un raspuns pentruin luna februarie ca sunt neridicate 49.333 de carduri primite retur de la posta.Am cerut si la CNAS astfel de date, sa vedem care este numarul la nivel national. Totodata, ramane sa vedem si care va fi valoarea contractului pentru schimbarea acestor carduri.Citeste mai multe despre sistemul informatic care se strica intruna: Cardul de sanatate e picat de zile intregi. Medicii de familie trimit pacientii acasa: E un cosmar!