Casa de Sanatate reactioneaza la 3 zile dupa ce dosarul electronic a fost declarat neconstitutional: Respecta toate cerintele UE

Desi in prima faza CNAS spune ca a luat act de decizia CCR, in continuarea comunicatului se precizeaza ca totusi Dosarul electronic de sanatate (DES) are ca scop cresterea eficientei actului medical si respecta toate cerintele impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale (GDPR)."Dosarul electronic de sanatate (DES) reprezinta unul dintre elementele principale ale sistemului informatic integrat si are drept scop cresterea calitatii si eficientei actului medical prin accesul la date si informatii medicale relevante, furnizarea de date si informatii statistice necesare politicilor de sanatate, precum si transformarea pacientului intr-un factor activ al protejarii si promovarii propriei sanatati.Conform cerintelor Uniunii Europene, incepand cu anul 2020 este nevoie de o interoperabilitate si uniformizare a sistemului medical la nivel european. Aceasta inseamna ca Romania va trebui sa aiba pregatit un pachet complet si functional, format din DES, reteta electronica si Cardul National de Asigurari de Sanatate, impreuna cu Sistemul Informatic Unic Integrat. Toate aceste elemente duc la protejarea asiguratului, a intregului sistem national de sanatate si a bugetului national", transmite CNAS.Reprezentantii institutiei subliniaza ca dosarul electronic de sanatate respecta toate cerintele impuse de UE prin GDPR, de aceea sunt si criptate informatiile si exista inclusiv sistemul de securitate multilayer, respectiv semnatura medicului de familie, matricea de securitate pentru pacient si parola proprie a pacientului.De asemenea, spun ei, intreg continutul dosarului electronic de sanatate a fost intocmit, stabilit si agreat cu medici specialisti din toate domeniile medicale, iar CNAS face demersuri pentru a dezvolta acest sistem, prin includerea tuturor furnizorilor care nu au fost cuprinsi in prima parte a proiectului, respectiv furnizorii de servicii paraclinice, de recuperare, ingrijiri la domiciliu, stomatologie, dispozitive medicale si de consultatii de urgenta la domiciliu."Totodata, se are in vedere dezvoltarea unei interfete catre alte sisteme informatice similare, din celelalte state membre UE, astfel incat cetatenii romani care au probleme de sanatate sa poate fi diagnosticati si tratati in conditii de siguranta si calitate corespunzatoare a serviciilor medicale", mai precizeaza CNAS.Astfel, conform art. 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei "dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept".Curtea Constitutionala a admis marti o sesizare a Avocatului Poporului vizand legea privind reforma in domeniul sanatatii, contestata pe motiv ca "relativizeaza in mod nepermis reglementarea dosarului electronic de sanatate". Atfel, CCR a decis ca este neconstitutionala sintagma "sistemul dosarului electronic de sanatate al pacientului" , aratand ca statului ii revine obligatia de a proteja si garanta caracterul confidential al informatiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de acelasi nivel.CCR arata ca dosarul electronic de sanatate, instituit prin reglementarile contestate, cuprinde date personale cu caracter medical protejate Constitutie.In sesizarea transmisa CCR, Avocatul Poporului spune ca prevederile articolelor 30 si 280 din Legea privind reforma in domeniul sanatatii sunt neconstitutionale "intrucat permit restrangerea exercitiului dreptului la viata intima, familiala si privata prin acte normative de nivel inferior legii, ce nu intrunesc cerintele de previzibilitate, certitudine si transparenta care caracterizeaza o lege adoptata de catre Parlament, in calitatea sa de unica autoritate legiuitoare sau de catre Guvern, ca legiuitor delegat".