CNAS anunta ca specialistii inca lucreaza la remedierea sistemului informatic

CNAS informeaza, intr-un comunicat transmis joi, ca incepand din data de 25 iulie o echipa mixta formata din specialisti IT din sistemul de sanatate si parteneri care au contribuit la punerea in functiune a sistemului informatic lucreaza pentru a remedia disfunctionalitatile aparute la Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS).Potrivit sursei citate, in prezent, mare parte a acestor probleme a fost remediata, iar in zilele urmatoare vor fi identificate toate cauzele care au dus la blocarea sistemului, astfel incat sa poata fi evitate in viitor problemele de functionare ale PIAS. Echipa mixta monitorizeaza, incepand din 1 august, functionarea sistemului si intervine pentru rezolvarea punctuala a problemelor depistate.Conform comunicatului CNAS, pana cand specialistii nu vor rezolva integral problemele sistemului informatic, pentru a evita situatiile in care furnizorii de servicii medicale se afla in imposibilitate de a transmite serviciile medicale efectuate pentru a fi validate si platite, nu va fi declarata incetarea starii de indisponibilitate si vor ramane in vigoare derogarile la termenele de raportare a serviciilor medicale.CNAS precizeaza ca pentru luna iunie 2019 toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au primit contravaloarea serviciilor efectuate, urmand ca in perioada urmatoare sa se efectueze regularizari. Perioada de raportare a serviciilor medicale efectuate in luna iulie este 1-10 august, iar plata acestora va fi efectuata incepand cu data de 25 august, conform clauzelor contractuale.Totodata, CNAS mentioneaza ca joi, 1 august, pana la ora 18,20, in prima zi de raportare a serviciilor medicale efectuate pe luna iulie, la nivel national au fost incarcate online in sistem 10.111 raportari, fata de 2.483 raportari incarcate pe toata perioada lunii iulie 2019.De asemenea, CNAS informeaza ca procedurile de achizitie a mentenantei necesare pentru toate componentele PIAS sunt in curs de elaborare, urmand sa fie postate in Sistemul de Achizitii Publice SEAP in scurt timp.Conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a avut miercuri, 31 iulie, o intalnire cu reprezentanti ai Societatii Nationale de Medicina Familiei, cu care a discutat o serie de masuri care ar putea contribui la reducerea birocratiei in cabinetele de medicina primara si la cresterea timpului acordat consultatiei pacientului in cadrul vizitei la medicul de familie.Presedintele CNAS, Vasile Ciurchea, va avea intalniri si cu alte organizatii profesionale din domeniul sanatatii, pentru identificarea unor solutii care pot contribui la cresterea calitatii actului medical.Conducerea CNAS a avut joi o intalnire si cu presedintii - directori generali ai caselor judetene de asigurari de sanatate, in care s-a analizat modul de functionare a sistemului informatic la nivel judetean, de la demararea lucrarilor de remediere, situatia incheierii actelor aditionale la contractele cu furnizorii de servicii medicale pana la finalul anului, precum si masurile necesare pentru derularea in conditii optime a activitatii caselor judetene.