CNAS reia productia si distributia cardurilor europene de sanatate: Ce avantaje ofera

"In urma licitatiei desfasurate conform reglementarilor legale in vigoare, a fost atribuit acordul-cadru, la un pret unitar pentru un card european de 7 lei + TVA. Aceste costuri de productie si distributie sunt suportate din FNUASS (Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate),", se precizeaza intr-un comunicat al CNAS remisCardul european de asigurari sociale de sanatate (CEASS) oferape teritoriul statelor membre UE, Spatiul Economic European sau Confederatia Elvetiana, insa el nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza in scopul obtinerii unui tratament medical planificat.La inceputul lunii septembrie, jurnalistii de la B1TV relatau ca de mai bine de jumatate de an aceste carduri europene de sanatate nu mai fusesera distribuite pe motiv ca expirase contractul dintre CNAS si firma care le producea.Solicitantii primeau, in schimb, un certificat provizoriu scris in limba romana, mai multi pacienti declarand pentru postul de televiziune citat ca au avut probleme cu aceasta hartie la spitalele din strainatate, in special in Germania. In plus, pacientii s-au plans ca au fost nevoiti sa traduca si sa apostileze documentul pe banii lor.", se mai arata in comunicatul CNAS remisPresedintele CNAS, Vasile Ciurchea, a declarat ca analizeaza "posibilitatea dezvoltarii aplicatiei cardului european de sanatate in asa fel incat sa, iar cererea de eliberare a cardului sa poata fi transmisa si online".