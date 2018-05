Cosmar pentru medicii de familie si pacienti: Sistemul informatic este blocat, inregistrarile se fac noaptea, cand mai misca. Casa de Sanatate ii trateaza cu dispret

Pe politicieni nu-i intereseaza, nu merg la medicul de familie ca oamenii de rand

Nimeni nu mai face mentenanta: Sistemul poate pica de tot in orice moment si datele pot fi compromise

SIVECO, CNAS si DNA

In plus, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu a dat niciun fel de informare despre situatie, care sunt cauzele si cat va dura pana se rezolva.In schimb, medicii de familie sustin ca de cate ori sesizeaza problemele sunt acuzati ca mint, ca sistemul de fapt functioneaza."De cand ne tot innebuneste sistemul informatic am avut multe sincope, dar ceea ce se intampla in ultimele zile intrece orice imaginatie. Pe langa faptul ca noi spunem ca nimic nu merge, reclamam zilnic la suport si ne umplem de tichete de raspuns, primim, ca de fapt sistemul merge, pe langa faptul ca, ca sa nu pierdem si bruma de maruntis pe care ne-o zvarle sistemul drept plata, pe langa faptul casa prinda si ei o amarata de reteta compensata electronica in trei exemplare si cu doisprezece stampile, mai nou alta belea cat casa.de catre case ca sa ne putem face facturile (pentru mizeriile de plati mentionate mai sus) care vor fi onorate, evident, cu imperial dispret, cu o fireasca intarziere care evident incalca minunatul contract cu casele.Iar acei nefericiti dintre noi care trebuie sa isi reinnoiasca semnaturile electronice, de asemenea impuse de case ca sa putem robotiza tot, nu putem lucra fiindca minunatul sistem. Si iar ne amanam pacientii, ca nu le putem oferi decat ce am invatat, nu si numeroasele emanatii electronice originale", e mesajul postat pe Facebook de medicul de familie Sandra Alexiu Aceasta isi declara frustarea ca cei care au puterea de decizie nu sunt interesati de astfel de probleme, pentru ca ei nu urmeaza fluxul normal al sistemului si nu merg la medicul de familie."Sunt furioasa pentru miile de colegi de ai mei care inghit umilinte de dragul putinilor bani pe care ii capata pentru a-si ingriji pacientii. Si pentru ca degeaba tipam, aproape pe nimeni nu intereseaza sa rupa pisica asta mumificata care ne imbolnaveste de nervi, fiindca doar oamenii de rand trec pe la noi.".In final, Sandra Alexiu avertizeaza ca zeci de medici de familie isi inchid cabinetele si pleaca, din cauza felului in care sunt tratati."Sa stiti ca, daca aveti treaba cu medicii de familie zilele astea, ii gasiti mai ales intre 00:00 si 04:25, in varful patului, cu tokenul intr-o mana si cafeaua in ailalta.Ah, era sa uit,. Si. De tot", conchide medicul de familie.Si mesaje de acest gen sunt cu zecile. Din lipsa de orice fel de informatie oficiala de la CNAS, medicii au inceput sa solicite parlamentarilor si sindicatelor sa afle care e situatia si sa o rezolve. Am incercat si noi sa obtinem un punct de vedere de la CNAS, insa pana la publicarea acestui material nu am primit niciun raspuns.Insa un indiciu despre motivul din spatele blocajului sistemului informatic poate fi intuit intr-un comunicat al SIVECO de luni, in care firma anunta ca CNAS nu mai are contract de mentenanta de la inceputul lunii si ca, in consecinta, nici nu o mai asigura."Incepand din data de 01.05.2018, a expirat contractul de mentenanta a sistemului SIPE. Prestarea unor astfel de activitati, pentru sisteme aflate in exploatare la nivel national, reprezinta o implicare financiara deloc de neglijat, imposibil de sustinut pe termen nedefinit de catre o companie privata.Va informam, pe aceasta cale, ca incepand cu data de 01.05.2018, SIVECO Romania a suspendat toate activitatile de mentenanta legate de baza de date Oracle a sistemelor SIPE, SIUI si CEAS si mentenanta aplicatiei SIPE", se arata in informarea celor de la SIVECO.Nici la aceste informatii Casa de Sanatate nu a dat niciun punct de vedere, nefiind clar daca exista altcineva care se ocupa de mentenanta sau sistemul e lasat la voia intamplarii.Surse apropiate situatiei au declarat insa, pentru, ca este vorba de a doua varianta. Si nu doar ca nu este nimeni care sa se asigure ca totul merge in regula (sau macar la fel de prost ca si pana acum), dar ca, lasat de capul lui,Mai mult, dupa ce au observat ca incep sa apara probleme, cei de la Casa ar fi incercat sa le rezolve cu angajatii IT pe care ii au, care nu detin insa competente pentru a opera astfel de sisteme.Sursele citate ne-au precizat ca, din momentul in care mentenanta nu a mai fost asigurata, este doar o chestiune de timp pana cand sistemul va ceda total.Amintim ca Sistemul Informatic al Asigurarilor de Sanatate (SIUI) a facut obiectul unei anchete DNA. Acum un an, cam pe vremea asta, DNA a anuntat detaliile unui dosar urias de coruptie, in care fostul presedinte al CNAS Lucian Duta este acuzat ca a luat mita de 8,6 milioane de euro de la firme care au realizat sistemul . Duta a fost pus sub control judiciar pe cautiune, stabilita la 4,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat DNA.De realizarea SIUI s-a ocupat HP (lider de consortiu si furnizorul hardware), impreuna cu SIVECO (dezvoltatorul soft si al sistemului ERP), STS a asigurat comunicatiile speciale, iar SRI asigura securitatea cibernetica.In ce priveste sistemul IT al Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate (CEAS) acesta a costat peste 87,6 milioane lei fara (TVA) si a fost implementat de asocierea HP Romania si Novensys Corporation, avand ca subcontractant pe SIVECO Romania, contractul fiind atribuit in luna aprilie 2012.Contractul de servicii privind implementarea prescriptiei electronice (SIPE), in valoare de peste 36,2 milioane lei fara TVA, a fost castigat in 2012 de catre HP Romania.Ultimul contract incheiat de SIVECO cu CNAS a fost anul trecut, in data de 31 martie 2017, in valoare de peste 7,6 milioane de lei, fara TVA. SIVECO se angaja sa asigure mentenanta si suportul tehnic pentru ERP, softul care integreaza toate informatiile la nivelul Casei, sistem dezvoltat tot de SIVECO odata cu SIUI-ul.