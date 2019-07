Cum explica purtatorul de cuvant al CNAS replica "oamenii mor si cu sistem, si fara sistem"

Ziare.

com

Osmanovici a sustinut, joi, intr-o interventie telefonica la B1 TV, ca declaratia sa a fost interpretata gresit."Dincolo de faptul ca declaratia a fost interpretata gresit, am explicat (de ce este picat sistemul informatic din sanatate - n.red.) cu riscul de a fi cinic.A fost diferenta intre ce am zis eu si ce a zis respectivul reporter, dar nu are relevanta asta. Este mult mai important sa fie inteles urmatorul lucru: in conditiile in care din 24 au aparut disfunctionalitati si au existat momente extrem de apasatoare in care a trebuit sa interactionez cu oameni si sa le explic ce se intampla cu sistemul, fara sa folosesc ca o scuza, m-am dus in zona de oboseala si cand omul este obosit greseste.Vreau sa mai spun ca faptul ca un sistem e indisponibil temporar nu afecteaza serviciile de sanatate", a afirmat purtatorul de cuvant al CNAS.Intrebat cand va redeveni operational, Osmanovici estimeaza ca sistemul va functiona incepand de astazi."Cei de la IT incearca prin tot felul de teste sa afle raspunsul la aceasta intrebare. Ca o estimare, in ziua de azi, dar ne rezervam - daca vreti asa - oportunitatea de a face lucrurile asa cum se cuvine si sa il repornim in conditiile in care toate testele sunt la nivelul asteptarilor noastre.Daca nu sunt, amanam acest lucru, dar vrem azi (sa fie functional - n.red.) ", a completat purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Sanatate.El a mai precizat ca motivul pentru ca sistemul informatic a picat nu tine de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate."E o chestiune pe care nu vreau sa o comentez (cauza - n.red.) . Este o cauza independenta de CNAS. Serviciile medicale care au fost acordate in regim offline sunt inregistrate electronic si vor putea fi validate cand sistemul intra in online. Medicii care au facut consultatii nu vor pierde bani", a completat Osmanovici.Sistemul national care gestioneaza functionarea cardurilor de sanatate este blocat de 18 zile.Intrebat la RFI Romania ce se intampla cu oamenii care sunt grav bolnavi si poate chiar vor muri in timpul in care sunt plimbati si pusi sa astepte serviciile la care au dreptul, doar pentru ca sistemul informatic a picat, Osmanovici a raspuns ieri:"Cred ca puteti fi de acord cu mine ca nu exista pe lumea asta niciun sistem perfect, la orice institutie de pe planeta Pamant.Mi-ar placea sa nu ne ducem in zona asta", a fost raspunsul socant al lui Osmanovici, care l-a facut pe jurnalistul RFI Romania sa-i spuna in direct ca nu este in regula aceasta afirmatie.