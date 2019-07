Dancila l-a demis pe seful Casei de Sanatate

Ziare.

Totodata, Dancila a dispus si trimiterea la CNAS a Corpului de control pentru verificari, potrivit Agerpres.Demisia vine dupa 3 saptamani in care sistemul informatic din Sanatate nu a functionat deloc, creand haos pentru medici si pacienti. Initial Casa de Sanatate a negat, in ciuda faptului ca medicii de familie semnalau disperati problemele. Abia dupa 10 zile a recunoscut, desi, ulterior, Sorina Pintea a declarat public ca fusese informata de la inceput ca sistemul nu mai merge.Totul a escaladat cand purtatorul de cuvant al CNAS, rugat sa explice de ce nu se rezolva criza, care pune in pericol vietile pacientilor, a raspuns senin ca oamenii mor si daca merge sistemul informatic, si daca nu merge. Dancila i-a cerut Sorinei Pintea sa ii demita pe seful Casei, Razvan Vulcanescu, si pe purtatorul sau de cuvant, Daniel Osmanovici.A existat o mica disputa apoi intre premier si ministrul Sanatati, Pintea declarand ca ea nu are puteri asupra Casei de Sanatate, Dancila fiind cea care trebuie sa ii demita.Osmanovici a demisionat de buna voie, insa pentru Vulcanescu a fost nevoie de ultimatum. Astfel, Dancila i-a transmis ca fie isi da demisia pana astazi, fie il demite. Se pare ca Vulcanescu a ales a doua varianta.Luni, Pintea a anuntat ca raportul de control de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va fi trimis la DNA, odata ce este finalizat, pentru ca acolo au fost gasite numeroase probleme de natura penala.Vulcanescu ocupa de 13 ani functii de conducere in institutiile de la varful sistemului de sanatate din Romania - Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. El a fost numit de doua ori la conducerea CNAS de Mihai Tudose si a fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii in Guvernul Ponta.A plecat de la CNAS doar cateva luni, cand la conducerea institutiei a fost adusa Adriana Cotel, o apropiata a lui Darius Valcov. Cotel a plecat de la CNAS odata ce Dancila l-a demis pe Valcov, dupa ce Liviu Dragnea a intrat la inchisoare.