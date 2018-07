De ce n-are Sanatatea bani cand platim contributii pe aproape orice venit?

Eforturi pentru alocarea unui singur milion de euro

Unde se duc banii, o enigma

Mai sunt bani?

Practic, acum suntem anuntati ca, la momentul infiintarii sistemului national electronic pe baza de card s-a stabilit ca acestea sa aiba o valabilitate de 5 ani, desi aceasta ar fi putut fi de 7 ani. Iar acum, in prag de expirare a termenului, situatia a fost reevaluata si valabilitatea prelungita.Suma necesara reinnoirii tuturor cardurilor pentru cetatenii romani nu este deloc neglijabila. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ne anunta ca "masura va permite o economie de circa 270 milioane lei". Adica in jur de 60 de milioane de euro pentru cele aproximativ 14.200.000 milioane de carduri. Sau 19 lei, costul unui card.Din informatiile obtinute dede la specialisti, pretul pe care il plateste Casa pentru un card de sanatate este corect, daca vorbim de achizitia la bucata sau loturi mici. In momentul in care insa bati palma pe un contract de peste 14 milioane de bucati, negocierile ar fi putut decurge mai bine.Revenind la informatiile oferite de CNAS, institutia ne mai spune ca "va depune toate eforturile necesare tiparirii si distribuirii de noi carduri nationale de sanatate tuturor persoanelor care implinesc varsta de 18 ani sau care dobandesc calitatea de asigurat conform reglementarilor legale in vigoare".Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date furnizate la solicitarea, in 2018 in total 234.490 de cetateni romani ajung la varsta majoratului. In 2019, alti 222.748.La un calcul simplu, suma necesara pentru tiparirea cardurilor pentru ei este de 1 milion de euro. Adica vistieria Ministerului Sanatatii este atat de goala incat e nevoie de "un efort" pentru a aloca acesti bani.Casa ne mai anunta si ca cele 60 de milioane de euro economisite acum "urmeaza sa fie directionate spre alte cheltuieli din domeniul sanatatii publice".Intr-o postare pe Facebook, seful CNAS Razvan Vulcanescu pluseaza si spune ca banii "pot fi astfel directionati catre alte servicii medicale de care pacientii au nevoie".Am vrut sa aflam care sunt aceste alte cheltuieli sau servicii, ca lipsurile sunt multe, de la tratamentul pacientilor cu cancer, la deja obisnuitele defectiuni ale sistemului eletronic care fac inutile insesi cardurile de sanatate. Raspunsul primit de la purtatorul de cuvant al Casei de Sanatate a fost "nu stiu sa va spun exact catre ce anume".La inceputul anului, fostul presedinte al CNAS Laurentiu Mihai, care demisiona dupa doar doua luni de mandat odata cu debarcarea celui de-al doilea guvern PSD, avertiza ca sanatatea este mult subfinantata.El explica si ca sumele alocate in Legea bugetului pentru anul 2018 ajung doar pana in lunile septembrie - octombrie, "fiind in mod clar insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale populatiei". Bugetul alocat CNAS pentru anul in curs este de 33,769 miliarde de lei , o majorare cu 15,5% fata de 2017. Iar Ministerul Sanatatii a primit 8.762,2 miliarde de lei, si aici fiind un plus de 4,6% fata de anul trecut.Totodata, simultan cu "revolutia fiscala", aproape pentru orice venit incasat platim si contributii la sanatate. De la 1 ianuarie 2018, nu doar cei cu venituri din salarii sau asimilate salariilor platesc constributii la sanatate. Baza de calcul a CASS a fost limitata la salariul minim pe economie si s-a introdus si obligatia persoanelor fizice care au realizat venituri lunare din activitati independente si alte surse cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara de a depune declaratia unica si a plati CASS la nivelul salariului minim.In aceste conditii, din nou intrebam, de ce nu sunt bani? Un raspuns poate veni daca ne uitam putin in urma. Revolutia fiscala a venit ca "masura complementara" Legii Salarizarii, mutarea contributiilor de la angajator in sarcina angajatului avand ca efect diminuarea cresterilor promise de PSD. Insa Guvernul n-a analizat temeinic aplicarea Legii, astfel ca Sanatatea ajunsese in prag de greva generala dupa ce salariile a peste 10% din angajati au scazut serios.Pentru a debloca situatia, Guvernul a acordat noi drepturi salariale celor din sistemul public de sanatate, ajungand astfel ca doar bugetul de salarii sa depaseasca cu aproape 2 miliarde de lei suma programata. Mai exact, dupa luna mai, suma necesara in acest an pentru plata angajatilor din sistemul public de sanatate a urcat la 4,6 miliarde de lei Puse cap la cap cifrele, e de inteles ca s-a renuntat la innoirea cardurilor. Precum si intrebarea adresata Guvernului Dancila de Klaus Iohannis la sfarsitul lunii mai: "Mai aveti bani pentru pensii si salarii pana la sfarsitul anului?".