Dupa ce CNAS a acuzat medicii ca mint, Pintea recunoaste ca a fost informata acum 17 zile ca sistemul informatic e picat

"Asa cum mi-a fost transmis de catre presedintele Casei si, repet, Ministerul Sanatatii nu are niciun fel de competente in acest sistem, de luni ar putea intra in normal. Ei ne-au spus astazi, maine, dar eu vreau sa las o marja de siguranta si sper ca de luni sa nu mai avem sincope. Imi cer scuze tuturor utilizatorilor. Sper ca de luni vom avea un sistem informatic functional", a afirmat Pintea, la postul B1 TV.Ea a spus ca a fost informata ca sistemul nu va functiona o perioada deoarece exista probleme tehnice si a precizat ca a solicitat un raport in acest sens. Amintim ca medicii de familie au anuntat inca de la inceputul lunii ca sunt probleme cu sistemul, insa Casa Nationala de Sanatate a insistat zile bune ca nu e adevarat si abia 10 zile mai tarziu a recunoscut ca intr-adevar sunt probleme. Practic, Pintea arata acum ca cei de la CNAS au mintit public."Am fost informata in urma cu 17 zile ca sistemul nu va functiona o perioada, pentru ca este nevoie de un reset, pentru ca exista niste probleme tehnice. Acest sistem a dat rateuri in ultima perioada, destul de multe. (...) S-a comunicat foarte prost din punctul meu de vedere. Cele 17 zile au fost prea multe, in prima faza a fost vorba despre cinci-sase zile si, pe buna dreptate, lumea a inceput sa se revolte", a adaugat Pintea.Ministrul a precizat ca sistemul a fost subdimensionat, nu a fost asigurata mentenanta, iar pe rol exista un dosar penal pentru clarificarea unor aspecte.In privinta modului de comunicare al CNAS, ministrul a cerut demiterea purtatorului de cuvant al institutiei. "Solicit acum, public, presedintelui Casei, demiterea purtatorului de cuvant", a spus Pintea.