Dupa mai bine de o luna de blocaj, cardul de sanatate functioneaza din nou

"Incepand cu data de 6 august 2019, a fost reluata functionarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) . Astfel, conform reglementarilor legale, furnizorii de servicii medicale vor raporta online, in termen de 3 zile lucratoare de la prestarea serviciului. Serviciile medicale vor fi semnate cu cardul, renuntandu-se astfel la dispozitiile speciale utilizate pe perioada in care PIAS a fost indisponibila online", a transmis, marti, CNAS.Sursa citata a precizat ca mare parte din probleme au fost remediate in 1 august, ulterior s-a intervenit punctual acolo unde au fost depistate probleme care au cauzat imposibilitatea raportarilor zilnice sau lunare."Mentionam ca, pana la finalizarea unor contracte care sa asigure mentenanta pentru toate componentele PIAS, echipa mixta de specialisti va continua operatiunile de monitorizare si consolidare ale PIAS", a mai transmis CNAS.Procedurile de achizitie a serviciilor de mentenanta au fost elaborate si urmeaza sa fie demarate in cel mai scurt timp."Multumesc echipei de specialisti care a lucrat, zi si noapte, timp de aproape doua saptamani, pentru a depista si remedia problemele sistemului informatic. Aceasta situatie nu trebuie sa se mai repete, trebuie sa existe servicii de mentenanta care sa asigure buna functionare a tuturor componentelor sistemului si orice problem identificata sa fie rezolvata punctual, la timp, astfel incat sa nu mai provoace blocaje.Imi cer scuze pacientilor si furnizorilor pentru problemele cauzate de disfunctionalitatile din sistem, mai bine de o luna. Am demarat intalniri cu reprezentanti ai organizatiilor profesionale din domeniul sanatatii, pentru a identifica impreuna solutii care sa duca la debirocratizarea activitatii medicilor si, implicit, la cresterea calitatii actului medical.Trebuie sa facem in asa fel incat, in timpul unei consultatii, medicul sa acorde mai mult timp pacientului si mai putin pentru treburile birocratice", a declarat Vasile Ciurchea, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Sistemul informatic al cardului de sanatate a fost blocat de la inceputul lunii iulie, dar CNAS preciza ca starea de indisponibilitate nu inseamna ca sistemul informatic al cardului de sanatate nu a functionat in aceasta perioada, ci ca nu a facut-o conform "standardelor tehnice referitoare la timpul de raspuns".