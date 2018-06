Guvernul a prelungit valabilitatea cardurilor de sanatate pentru ca nu are bani. Vor expira din 2020

Bugetul scartaie

De ce expira cardurile de sanatate?

Ziare.

com

Astfel, toate cardurile emise pana la 31 iulie vor expira peste 7 ani, nu 5, iar pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012, cei 7 ani de valabilitate se vor calcula incepand cu data de 1 ianuarie 2013, se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii remis joi dupa sedinta de Guvern.Astfel, cardurile de sanatate isi vor pierde valabilitatea din 2020, an cu alegeri parlamentare."Necesitatea prelungirii termenului de valabilitate a cardului national de asigurari sociale de sanatate astfel incat sa se asigure degrevarea bugetului de stat pentru anii 2018-2019 de cheltuielile aferente tiparirii unui numar de aproximativ 14.200.000 de carduri nationale de asigurari sociale de sanatate a caror valabilitate expira in aceasta perioada, precum si a bugetului Fondului National de Asigurari Sociale de Sanatate de cheltuielile aferente distributiei acestora", se arata in nota de fundamentare In luna mai, presedintele Klaus Iohannis cerea Guvernului sa spuna clar daca mai are sau nu bani de salarii si pensii in conditiile in care executia bugetara pe primul trimestru arata date ingrijoratoare.In ce priveste bugetul Sanatatii, la acea vreme, Guvernul tocmai evitase o greva generala in sanatate ce fusese declansata dupa ce oamenii se trezisera cu veniturile mult diminuate, desi li se promisese ca vor avea salarii dublate sau triplate. In urma negocierilor de atunci, sindicatele au obtinut noi drepturi salariale pentru angajati.Iar acestea s-au tradus in miliarde in plus fata de alocarile initiale. La inceputul lunii martie, doar salariile si sporurile din sanatate insemnau 3,9 miliarde de lei de la buget, cu un miliard de lei mai mult decat estimarea initiala. Dupa luna mai, aceasta cifra a crescut la 4,6 miliarde de lei Asadar, masura de acum prin care se cere explicit "degrevarea bugetului" pare ca e o consecinta directa a masurilor luate de guvernele PSD-ALDE din ultimul an si jumatate.Majoritatea romanilor nici nu stiau ca aceste carduri expira, iar primele informatii despre necesitatea reinnoirii lor au aparut in primavara acestui an.La acea vreme, vrand sa aflam care este motivul pentru care este necesara inlocuirea lor, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ne-a spus ca pe de-o parte avansul tehnologic iar pe de alta uzura."Are o perioada de valabilitate de 5 ani, pe de-o parte, sunt certificatele de securitate informatica. Nu poti sa-l tii la nesfarsit cu tehnologia de acum 5 ani. Iar a doua chestiune este uzura. Ca si la cardurie bancare", declara in luna aprilie a acestui an, pentru Ziare.com, Augustus Costache , purtatorul de cuvant al CNAS.Acesta spunea ca romanii care observau ca anul acesta se implinesc cei 5 ani nu trebuie sa faca, ci doar sa astepte sa-l primeasca prin posta pe cel nou.In 2018 urmau sa expire aproximativ 730.000 de carduri de sanatate din cele peste 14 milioane emise. Asta desi sunt in continuare multi romani care nici macar nu si le-au ridicat sau, desi au intrat in posesia lor, nu le-au folosit. De exemplu, doar in Bucuresti, CASMB spunea intr-un raspuns pentruin luna februarie ca sunt neridicate 49.333 de carduri primite retur de la posta.Asadar, dupa hotararea de acum a Guvernului, raman cateva intrebari fara raspuns. De exemplu cat de sigure vor fi aceste carduri daca ele nu sunt innoite? Sau ce se intampla daca, intr-adevar, apare acea uzura de care vorbea CNAS si ne trezim la medic ca ele nu mai functioneaza?