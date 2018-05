Haos in sanatate: Sistemul informatic se opreste pentru reparatii. Ce ii asteapta pe medici si pacienti

Cum a ajuns sa se prabuseasca sistemul care gestioneaza toate informatiile privind sanatatea romanilor

Situatia se poate repeta in foarte scurt timp

Pe medicii de familie ii asteapta controale

"serviciul medical nu a fost raportat on-line in 3 zile lucratoare" - din data de 7 mai 2018 si pana la remedierea PIAS;

"serviciul nu a fost semnat cu cardul" - din data de 10 mai 2018 si pana la remedierea PIAS.

Mai exact, CNAS a stabilit cu SIVECO, firma care a asigurat pana de curand mentenanta, sa repare gratuit sistemul, astfel ca acesta este complet oprit luni intre orele 19:00 - 24:00, pentru ca specialistii sa vada care sunt problemele."Specialistii firmei SIVECO Romania au demarat deja, la solicitarea CNAS, activitati tehnice in acest scop, care vor fi derulate pana la solutionarea indisponibilitatii temporare a PIAS (Platforma Informatica de Asigurari de Sanatate - n.r.), fara costuri din partea CNAS.Pentru consolidarea functionalitatii PIAS, urmeaza ca in seara de 14 mai a.c. platforma informatica sa fie oprita programat intre orele 19:00 si 24:00", se arata intr-un comunicat al CNAS Firma SIVECO s-a ocupat pana in luna mai de mentenanta sistemului, insa, pentru ca CNAS nu a mai prelungit contractul, compania a anuntat public in urma cu o saptamana ca nu mai asigura serviciile pe gratis.Urmatoarea zi dupa anuntul SIVECO, sistemul a cazut, practic, medicii fiind in imposibilitatea de a-l folosi in cea mai mare parte din zi. S-a ajuns astfel ca medicii de familie sa piarda noptile incercand sa introduca datele in sistem, astfel incat Casa sa le poata deconta serviciile.Surse apropiate situatiei au explicat la acel moment pentruca nu numai ca nu este nimeni care sa se asigure ca totul merge in regula (sau macar la fel de prost ca inainte), dar ca, lasat de capul lui, sistemul se degradeaza intr-un ritm accelerat, putand in orice moment sa pice de tot.Mai mult, dupa ce au observat ca incep sa apara probleme, cei de la Casa ar fi incercat sa le rezolve cu angajatii IT pe care ii au, care nu detin insa competente pentru a opera astfel de sisteme.Sursele citate ne-au precizat ca, din momentul in care mentenanta nu a mai fost asigurata, era doar o chestiune de timp pana cand sistemul sa cedeze total si baza de date sa fie compromisa. Adica toate informatiile despre romanii asigurati in sistemul de sanatate, despre tratamente, retete, interventii medicale, compensari etc.Ceea ce pare ca s-a si intamplat. Jurnalistii de la Cursdeguvernare.ro au scris ca incepand de duminica este pusa sub semnul intrebarii corectitudinea informatiilor stocate in sistem. Mai exact, nu exista nicio certitudine ca, odata introdus cardul de sanatate, datele care apar sunt cele reale.Surse din sistem au confirmat informatia pentrusi au precizat ca abia din momentul in care sistemmul va fi oprit se va vedea care este cu adevarat situatia. Insa, este posibil sa dureze pana se va identifica de unde pot fi luate datele corecte si abia spre finalul saptamanii sistemul sa inceapa din nou sa functioneze in parametri acceptabili.Totusi, chiar daca specialistii SIVECO pun din nou sistemul pe picioare, nu exista nicio garantie ca situatie nu se va repeta intr-un timp mai scurt decat am putea crede. Si asta pentru ca problema ramane: nu exista contract de mentenanta si, din cate se pare, in cazul sistemului informatic de sanatate, absenta mentenantei duce la prabusirea sistemului. Ceea ce nu ar trebui sa se intample si ne da un indiciu asupra faptului ca problema de fond, a felului in care este configurat si realizat sistemul, este una serioasa si grava.Purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Augustul Costache, a declarat, pentru, ca "se lucreaza pentru a fi demarate procedurile pentru un nou contract de mentenanta", dar nu a putut sa ne ofere un termen la care s-ar putea si incheia acesta.In comunicatul de luni seara, CNAS spune si ce masuri a luat pentru ca medicii de familie sa poata deconta serviciile."Serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line din data de 7 mai 2018 si pana la solutionarea problemelor platformei informatice vor putea fi transmise in PIAS pana la termenul de raportare a activitatii lunii mai 2018.Pentru validarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale acordate/eliberate off-line, CNAS dezactiveaza urmatoarele reguli de validare:"."Casa garanteaza ca niciun medic de familie nu va ramane cu serviciile nedecontate, daca serviciile sunt corect efectuate", ne-a subliniat si purtatorul de cuvant al CNAS.Tinand cont de informatiile conform carora corectitudinea datelor obtinute de medici cand introduc cardul de sanatate nu mai este garantata din cauza problemelor sistemului, l-am intrebat pe Augustul Costache daca nu vor fi probleme in stabilirea corectitudinii de care vorbeste.Acesta ne-a spus ca nu a primit astfel de sesizari de la medicii de familie, ci doar legate de faptul ca "dureaza mult, ca nu reusesc sa raporteze servicii".Cat despre procedurile ulterioare prin care se va stabili ca serviciile decontate chiar au fost efectuate, oficialul ne-a spus ca sunt diverse modalitati, printre care si controale."Medicii raporteaza serviciile, daca descoperim ca n-au fost efectuate si au fost facute din varful pixului o sa le imputam inapoi. Verificarea se va face prin controale, prin diverse modalitati", ne-a mai spus purtatorul de cuvant.