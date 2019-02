Legea prin care este eficientizat accesul la dosarul electronic de sanatate a trecut de Parlament

Ziare.

com

In calitate de for decizional, Camera Deputatilor a votat cu 258 "pentru", 4 "impotriva" si 3 "abtineri" proiectul de lege care are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.Interventiile legislative vizeaza adoptarea unor masuri care sa conduca la armonizarea prevederilor referitoare la dosarul electronic de sanatate al pacientului cu dispozitiile Curtii Constitutionale cuprinse in decizia nr. 498/2018."Dosarul electronic de sanatate al pacientului vizeaza reglementarea sistemului dosarului electronic de sanatate, denumit in continuare DES, componenta a Platformei informatice din asigurarile de sanatate, care reprezinta inregistrari electronice consolidate la nivel national, cuprinzand date si informatii medicale necesare pentru medici si pacienti", prevede proiectul de lege.Potrivit proiectului, dosarul electronic de sanatate contine date si informatii cinice, biologice, diagnostice si terapeutice, personalizate, acumultate pe tot parcursul vietii pacientilor."Dosarul electronic de sanatate al pacientului se constituie cu ocazia trasmiterii primului document medical al acestuia in DES de catre medicii care isi desfasoara activitatea, fara constintamantul pacientului, realizarea si implementarea acestuia fiind de utilitate publica de interes national", stipuleaza initiativa legislativa adoptata miercuri de deputati.In acest context, dosarul electronic de sanatate al pacientului are drept scop cresterea calitatii si eficientei actului medical prin accesul imediat la date si informatii medicale."Utilizarea dosarului electronic de sanatate are drept scop prioritar cresterea calitatii si eficientei actului medical prin accesul imediat la date si informatii medicale, precum si furnizarea pacientului ca factor activ al protejarii si promovarii propriei sanatati prin completarea informatiilor privind antecedentele personale, fiziologice si patologice, regim de viata, precum si prin consultarea directa a datelor medicale proprii din dosaul sau de sanatate", conform sursei citate.Potrivit legii, sistemul DES pune bazele unor acorduri a datelor cu caracter personal in spatiul UE."Sistemul DES poate face obiectul unor acorduri in baza liberei circulatii a persoanleor pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene si a asistentei medicale transfrontaliere, cu respectarea principiului liberei circulatii a datelor cu caracter personal in spatiul UE", potrivit sursei mentionate.Mai mult, sistemul sistemul DES este un serviciu public furnizat de CNAS."Sistemul DES este un serviciu public furnizat de CNAS, pentru toti pacientii care au obligatia sa se asigure in sistemul de asigurari sociale de sanatate si pentru toti furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de asistenta medicala, indiferent daca se afla sau nu in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate. Acest serviciu urmeaza sa fie utilizat de la data implementarii in sistemul DES a functionalitatilor speciale fiecarui tip de asistenta medicala", conform proiectului de lege.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, pe 17 octombrie 2018, in calitate de prima camera sesizata, Camera Deputatilor votand in calitate de for decizional. Astfel, proiectul merge la promulgarea de catre presedintele Klaus Iohannis