Medic de familie: Sistemul informatic s-a nascut ca un avorton si e in coma. CNAS da prima reactie, dar nicio explicatie

Cardul de sanatate, blocat

Sistemul informatic s-a nascut ca un avorton, s-a dezvoltat prost si acum e in coma. E un risc pentru sanatate.

Nimeni nu mai face mentenanta: Sistemul poate pica de tot in orice moment si datele pot fi compromise

SIVECO, CNAS si DNA

Casa cere medicilor "sa trateze in continuare cu toata responsabilitatea pacientii", in sistem offline, si institutia se va gandi cum gestioneaza situatia despre care spune ca a inceput pe 3 mai."Avand in vedere ca si ulterior perioadei respective unele componente ale PIAS nu au functionat in parametri normali, la ora actuala la nivelul CNAS se ia in calcul ca pentru intreaga perioada in care s-au inregistrat probleme in functionarea sistemului informatic transmiterea si validarea serviciilor acordate de furnizorii aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate sa se faca in conformitate cu regulile aplicabile pentru perioadele de indisponibilitate a PIAS.In acest context, CNAS solicita furnizorilor de servicii de sanatate sa trateze in continuare cu toata responsabilitatea problemele medicale ale asiguratilor si sa nu amane acordarea tratamentelor necesare acestora", se arata intr-un comunicat CNAS remisInstitutia nu da nicio explicatie pentru problemele aparute, ci doar mentioneaza ca la acest moment nu mai exista un contract de mentenanta a sistemului informatic, informatie facuta publica inca de luni de SIVECO."Circumstantele aparitiei problemelor in functionarea PIAS, imediat dupa incetarea unui contract de mentenanta, vor fi clarificate cu aportul unor specialisti. Totodata, CNAS se preocupa de asigurarea mentenantei acelor componente ale PIAS care in prezent nu mai sunt acoperite contractual, iar specialistii IT din cadrul institutiei depun toate eforturile in vederea solutionarii disfunctionalitatilor aparute, acestea putand fi semnalate de furnizorii de servicii de sanatate aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate la adresa de e-mail suport.siui@casan.ro.CNAS reitereaza, pe aceasta cale, angajamentul sau ferm de continuare a dezvoltarii si de perfectionare a functionalitatii PIAS, ca instrument de raportare, validare si control a serviciilor de sanatate decontate din fonduri publice, acesta fiind de altfel unul din cele mai mari si mai intrebuintate sisteme informatice din Romania, cu peste 70.000 utilizatori si peste 700.000 de servicii medicale raportate si validate zilnic, din care circa 200.000 sunt prescriptii medicale", se mai arata in comunicatul citat.La scurt timp de cand a fost emis comunicatul, medicii de familie au anuntat ca sistemul e in continuare blocat si nu pot utiliza cardul de sanatate."Sistemul a fost de la inceput proiectat defectuos, subdimensionat.Activitatea cabinetelor e mult ingreunata, pacientii asteapta afara, nu se mai poate asa. E cazul ca cei care conduc Romania sa ia o hotarare transanta.Acest sistem informatic, care e necesar, ar trebui sa se refere la posibilitatea de a ajuta actul medical. Casa spune 'nicio problema, dati offline', dar nu poti sa verifici daca pacientul e asigurat, nu poti sa stii cate medicamente a luat...", a declarat, la Realitatea TV, un medic de familie.SIVECO a anuntat, luni, ca nu mai asigura mentenanta sistemului informatic de la inceputul lunii mai, pentru ca "nu lucreaza pe gratis"."Incepand din data de 01.05.2018, a expirat contractul de mentenanta a sistemului SIPE. Prestarea unor astfel de activitati, pentru sisteme aflate in exploatare la nivel national, reprezinta o implicare financiara deloc de neglijat, imposibil de sustinut pe termen nedefinit de catre o companie privata.Va informam, pe aceasta cale, ca incepand cu data de 01.05.2018, SIVECO Romania a suspendat toate activitatile de mentenanta legate de baza de date Oracle a sistemelor SIPE, SIUI si CEAS si mentenanta aplicatiei SIPE", se arata in informarea celor de la SIVECO.Surse apropiate situatiei au declarat pentruca nu numai ca nu este nimeni care sa se asigure ca totul merge in regula (sau macar la fel de prost ca si pana acum), dar ca, lasat de capul lui,Mai mult, dupa ce au observat ca incep sa apara probleme, cei de la Casa ar fi incercat sa le rezolve cu angajatii IT pe care ii au, care nu detin insa competente pentru a opera astfel de sisteme.Sursele citate ne-au precizat ca, din momentul in care mentenanta nu a mai fost asigurata, este doar o chestiune de timp pana cand sistemul va ceda total.Amintim ca Sistemul Informatic al Asigurarilor de Sanatate (SIUI) a facut obiectul unei anchete DNA. Acum un an, cam pe vremea asta, DNA a anuntat detaliile unui dosar urias de coruptie, in care fostul presedinte al CNAS Lucian Duta este acuzat ca a luat mita de 8,6 milioane de euro de la firme care au realizat sistemul . Duta a fost pus sub control judiciar pe cautiune, stabilita la 4,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat DNA.De realizarea SIUI s-a ocupat HP (lider de consortiu si furnizorul hardware), impreuna cu SIVECO (dezvoltatorul soft si al sistemului ERP), STS a asigurat comunicatiile speciale, iar SRI asigura securitatea cibernetica.In ce priveste sistemul IT al Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate (CEAS) acesta a costat peste 87,6 milioane lei fara (TVA) si a fost implementat de asocierea HP Romania si Novensys Corporation, avand ca subcontractant pe SIVECO Romania, contractul fiind atribuit in luna aprilie 2012.Contractul de servicii privind implementarea prescriptiei electronice (SIPE), in valoare de peste 36,2 milioane lei fara TVA, a fost castigat in 2012 de catre HP Romania.Ultimul contract incheiat de SIVECO cu CNAS a fost anul trecut, in data de 31 martie 2017, in valoare de peste 7,6 milioane de lei, fara TVA. SIVECO se angaja sa asigure mentenanta si suportul tehnic pentru ERP, softul care integreaza toate informatiile la nivelul Casei, sistem dezvoltat tot de SIVECO odata cu SIUI-ul.