Medicii de familie ii cer lui Dancila sa-l schimbe pe Ciurchea de la sefia la CNAS: Daca isi facea treaba, nu exista blocajul de acum

Dancila: Si eu am avut dosar, ce trebuia, sa plec acasa?

Controversatul domn Ciurchea

Ziare.

com

"Conducerea Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie a luat cunostinta cu uimire si rezerve de numirea domnului dr. Vasile Ciurchea in functia de presedinte director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Respectam decizia luata si motivul aducerii din nou in functia de conducere a CNAS a unei persoane cu experienta, notand si ca domnul dr. Vasile Ciurchea este unul dintre cei mai longevivi presedinti CNAS, ocupand aceasta functie si intre anii 2007-2009 si 2014-2016.Ne exprimam pe aceasta cale regretul ca nu a fost numit un specialist asupra caruia sa nu existe nici o urma de suspiciune si care sa fi avut rezultate pozitive notabile pe durata mandatului sau, in special in privinta functionarii Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate", se arata in scrisoarea deschisa a federatiei Medicii de familie se declara convinsi ca ar fi putut fi gasit, cu siguranta, un profesionist care sa nu aiba probleme penale si care sa fie cunoscut pentru o atitudine onesta si deschisa, amintind ca Ciurchea le-a fost de-a dreptul ostil in timpul celorlalte doua mandate ale sale la conducerea Casei."Cu siguranta atat in randul fostilor presedinti CNAS, cat si in randul presedintilor caselor judetene de asigurari de sanatate, exista profesionisti care nu au fost niciodata urmariti penal si care sunt apreciati de furnizori si de asigurati pentru activitatea avuta.Suntem, de asemenea, ingrijorati in privinta lipsei de deschidere spre dialog si a atitudinii ostile din trecut manifestata de domnul dr. Vasile Ciurchea atunci cand medicii de familie au semnalat problemele sistemului informatic administrat de CNAS.Timpul a aratat ca toate disfunctionalitatile Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate reclamate de medicii de familie au fost si sunt si in prezent reale.Activitatea din cabinetele de medicina familiei si serviciile acordate pacientilor depind de buna functionare a PIAS, acesta fiind motivul pentru care medicii de familie au fost mereu atat de vocali pe tema PIAS. Daca domnul dr. Ciurchea ar fi acordat atentie in perioada 2014-2016 semnalelor de alarma trase de medicii de familie poate nu ar fi existat blocajul de acum al PIAS", arata medicii.Ei ii cer, astfel, lui Dancila sa il schimbe pe Ciurchea in cel mai scurt timp, anuntand-o ca, daca vor fi probleme, se asteapta ca ea personal sa le medieze."Ne manifestam increderea, stimata doamna prim-ministru, ca veti numi in cel mai scurt timp un alt presedinte CNAS, intelegand din declaratiile din spatiul public ca numirea domnului dr. Vasile Ciurchea este doar o solutie temporara.In ceea ce ne priveste, ne mentinem atitudinea deschisa, orientarea spre dialog si spre gasirea de solutii pentru sistemul de sanatate si pentru accesul pacientilor la servicii medicale de calitate, si speranta unei colaborari mai bune cu toti presedintii CNAS. Vom apela la medierea prim-ministrului daca situatia va impune acest lucru", conchide scrisoarea deschisa.Amintim ca marti Dancila l-a demis pe Razvan Vulcanescu de la sefia CNAS, avand in vedere ca sistemul informatic este la pamant de peste 3 saptamani si, cand jurnalistii au cerut explicatii, fostul purtator de cuvant Daniel Osmanovici a spus ca oricum oamenii mor si daca functioneaza si daca nu sistemul.In locul lui Vulcanescu, ministrul Sanatatii Sorina Pintea l-a propus pe Vasile Ciurchea, desi ea sustinuse cu doar o seara inainte ca ii considera vinovati pentru blocajul sistemului pe toti ceilalti care au condus CNAS.In plus, Vasile Ciurchea este anchetat de DNA chiar pentru contracte ce vizau sistemul informatic, intr-un dosar cu prejudiciu de aproape 17 milioane de euro.Lui Dancila i s-a parut insa o propunere potrivita si le-a povestit jurnalistilor, cu emotie in glas, de momentul in care si ea a avut "o prostie" de dosar pentru inalta tradare."Am considerat ca avem nevoie de un om care cunoaste sistemul si este bine pregatit. M-am uitat la aceste nereguli. In 2012 a existat un dosar la DNA, am vazut ca nu a fost audiat. Daca va exista o acuzatie vom lua masuri.Doar a fost un dosar, nu i s-a imputat nimic. Pot exista plangeri pentru fiecare dintre noi. In acest moment avem nevoie de un specialist si daca nu e ceva fundamentat nu consider ca e o greseala. Nu il cunosc, nu stiu de cine a fost apropiat. Am cerut nominalizarea unui om care sa rezolve problemele.E o ancheta in desfasurare, dar avem certitudinea ca e vinovat? Exista prezumtia de nevinovatie, pe care trebuie sa o aplicam. E o directiva obligatorie si trebuie sa fie pentru toti. Atat timp cat nu este judecat nu vad un impediment. Daca va fi trimis in judecata il vom elibera din functie. E o numire provizorie. Eu am avut dosar de inalta tradare. Ce trebuia sa fac, sa imi dau demisia? Trebuia sa plec acasa?", a mai spus Dancila.Ciurchea a fost de mai multe ori presedinte al Casei de Sanatate si in timpul sau a fost implementat mult-amanatul sistem al cardului national de sanatate. Ultima oara el a demisionat in primavara lui 2016 si cam tot de atunci este anchetat de DNA si a lasat mostenire numeroasele probleme ale sistemului informatic , ce acum au atins punctul critic.El a mai fost implicat si in alte dosare si anchete., dosar in care prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 1,7 milioane de lei.Totodata, Alin Costache, fost sef al Directiei Antifrauda din CNAS, l-a denuntat la DNA, acuzandu-l deIn ce priveste dosarul care priveste fix sistemul informatic, in mai 2016 procurorii DNA l-au acuzat de abuz in serviciu , iar ancheta este in prezent inca in desfasurare. DNA a estimat un prejudiciu de 16.847.405,96 euro, inclusiv TVA (reprezentand diferenta intre valoarea serviciilor facturate de HP si costul real al acestor servicii de 200 euro/zi-om), bani care ar fi fost platiti de CNAS in mod nelegal.