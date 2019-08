Medici, dupa ce sistemul cardului de sanatate a revenit: Nu merge grozav, ma asteptam sa fie brici

Ziare.

com

"Asa si asa (...) sunt colegi care ne-au spus ca nu. Au fost probleme cu validarea de la calitatea de asigurat si de la serviciu, noi am avut probleme si ieri (marti - n.red.) dupa ce au dat comunicatul ca tot apareau nesemnate cu cardul, deci nu mergea cardul", a precizat Sandra Alexiu.Potrivit aceleiasi surse, in acest moment sistemul inca mai are cateva blocaje, insa medicii sunt deja obisnuiti."Am trimis pe suport la Casa Nationala intrebare si au zis ca la ei apar in sistem, ca sunt citite cu cardul, la mine apar ca nu. Ei mai au inca probleme. In momentul acesta, mai sunt cateva blocaje, dar cu acestea suntem deja obisnuiti. Inca nu sunt probleme cu pacientii, sa creasca mult (numarul pacientilor - n.red.) sau sa trebuiasca sa-i trimit acasa", a declarat presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov.Sandra Alexiu a spus ca, medicii se asteptau ca dupa o luna de pauza sistemul sa mearga "brici", insa reactiile dupa prima zi de functionare nu sunt pozitive."Mai sunt cateva probleme. Trebuie sa mai treaca putin timp sa vedem. Cel mai rau e la inceputul lunii, in primele cinci, sase zile cand sunt raportarile, atunci se va vedea. (...) Asa ca pentru prima zi, ne asteptam ca dupa o luna de zile sa fie brici", a punctat Alexiu.Precizarile vin dupa ce, incepand de marti, 6 august, a fost reluata functionarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) , dupa cum a anuntat Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) .