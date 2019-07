Medicii si pacientii, blocati de sistemul informatic din Sanatate. Replica CNAS: Oamenii mor si cu sistem, si fara sistem

Oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem. Nu vreau sa sun cinic, dar nu e o chestiune pe care sa o spunem acum ca pentru ca daca a picat sistemul se intampla cele mai mari nenorociri de pe planeta Pamant fix in Romania

Sistemul tot pica, CNAS da banii pe salarii si refuza transparenta

In fata acestei adevarate crize, care deja pare ca se repeta la aceasta magnitudine de cel putin doua ori pe an, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cea care e responsabila pentru buna functionare a sistemului informatic, ridica din umeri.Purtatorul de cuvant al CNAS, Daniel Osmanovici (foto articol stanga, alaturi de Razvan Vulcanescu, presedintele CNAS), a fost intrebat, la RFI Romania , ce se intampla cu oamenii care sunt grav bolnavi si poate chiar vor muri in timpul in care sunt plimbati si pusi sa astepte serviciile la care au dreptul, doar pentru ca sistemul informatic, care pana acum a inghitit sute de milioane de euro, e picat."Cred ca puteti fi de acord cu mine ca nu exista pe lumea asta niciun sistem perfect, la orice institutie de pe planeta Pamant.. Mi-ar placea sa nu ne ducem in zona asta", a fost raspunsul socant al lui Osmanovici, care l-a facut pe jurnalistul RFI Romania sa-i spuna in direct ca nu este in regula aceasta afirmatie."Recunosc ca nu este cea mai fericita", a replicat oficialul CNAS.El a avut mai multe astfel de replici. De exemplu, intrebat de ce este picat sistemul, el si-a prezentat CV-ul."Eu sunt relativ nou in acest sistem, abia ce am implinit un an. Este nevoie de mentenanta, de suport licente...", a spus purtatorul de cuvant al Casei.Au urmat si alte intrebari punctuale, la care insa a raspuns cu citate inspirationale si diverse vorbe de duh.Cand jurnalistul i-a atras atentia ca e totusi inadmisibil ca o problema atat de grava sa persiste de 2 saptamani si nimeni din cei responsabili sa nu faca sau sa comunice nimic, Osmanovici a raspuns: "Cred ca exisa niste momente in viata in care atingi cel mai jos nivel si de acolo nu poti sa te duci decat in sus. Nu stiu daca am atins acum cel mai jos nivel, dar e clar ca trebuie sa o luam in sus".In final el a dat si de inteles ca cei care au sperante ca se va rezolva ceva ar face bine sa le abandoneze."Nu pot sa fac promisiuni pentru ca nu sta in putere mea sa misc anumite lucruri, din pacate. Din pacate, solutiile pe care le avem la indemana in momentul de fata, cu resursele pe care le avem, nu pot face acea ajustare care sa duca sistemul in zona in care sa nu mai apara sincope.Blocajele sunt prin prisma cantitatii uriase de date, 76 de milioane de inputuri in sistem la nivelul unui an. Care mi se pare o cifra uriasa, asta mi se pare mie, nu stiu cum li se pare celorlalti", a mai spus Osmanovici.Amintim ca anul trecut, in luna mai, sistemul informatic de sanatate a fost la un pas de colaps total. Motivul pentru care se ajunsese in aceasta situatie grava era ca expirase contractul cu firma care se ocupa de mentenanta, SIVECO. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu facuse demersurile necesare pentru a prelungi contractul sau a incheia un altul, iar SIVECO a anuntat ca, dupa o perioada in care a continuat sa asigure totusi mentenanta, refuza sa mai lucreze gratis.Cateva zile de la anuntul SIVECO, sistemul informatic s-a blocat, fiind adus inapoi pe linia de plutire dupa saptamani bune si tot cu interventia pro bono a firmei.La acel moment, SIVECO acuza ca multe stricaciuni au fost facute de IT-istii Casei de Asigurari, in timpul in care nu s-a asigurat mentenanta de catre specialisti.Dupa aproape 5 luni,a cerut oficial Casei sa spuna ce s-a intamplat cu contractul de mentenanta, pentru ca nu fusese facut niciun anunt oficial intre timp. Astfel am aflat ca fusese incheiat un contract in luna august a anului trecut, care insa avea sa expire pe 31 decembrie 2018.Contactat pentru lamuriri suplimentare despre acest contract, purtatorul de cuvant al Casei a refuzat sa precizeze cu ce firma a fost incheiat si care este suma platita de CNAS.In plus, in ultimii ani, de cand PSD s-a laudat cu maririle salariilor medicilor si asistentelor, pentru ca bugetul nu a putut suporta aceste cresteri, banii au fost luati din bugetul Casei de Sanatate.