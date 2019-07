Purtatorul de cuvant al CNAS a demisionat, dupa ce a spus ca "oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem" al cardurilor de sanatate

Ce a declarat Osmanovici

Demisia lui Osmanovici ar fi fost inregistrata vineri, relateaza Digi 24 "A demisionat vineri. Atunci si-a depus demisia la domnul presedinte, la momentul acela nu stiam daca demisia fusese trimisa pe circuit mai departe, trebuie semnata de domnul presedinte, asa e procedura la orice institutie si orice serviciu", a declarat, pentru Mediafax, Augustus Costache, consilier superior in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.In aceeasi zi, premierul Viorica Dancila anuntase ca il va demite pe Osmanovici, daca acesta nu va demisiona De asemenea, Viorica Dancila a cerut ministrului Sanatatii Sorina Pintea si demiterea presedintelui CNAS, Razvan Teohari Vulcanescu, in scandalul legat de blocajul din sistemul cardului national de sanatate In replica, Pintea a spus ca CNAS nu e in subordinea Ministerului Sanatatii , asa incat premierul ar trebui sa il demita pe seful Casei Nationale de Asigurari de Sanatate."Cred ca puteti fi de acord cu mine ca nu exista pe lumea asta niciun sistem perfect, la orice institutie de pe planeta Pamant. Oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem. Nu vreau sa sun cinic, dar nu e o chestiune pe care sa o spunem acum ca pentru ca daca a picat sistemul se intampla cele mai mari nenorociri de pe planeta Pamant fix in Romania. Mi-ar placea sa nu ne ducem in zona asta", a fost raspunsul socant al lui Osmanovici , care l-a facut pe jurnalistul RFI Romania sa-i spuna in direct ca nu este in regula aceasta afirmatie.