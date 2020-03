Se renunta la cardul de sanatate cat e stare de urgenta. CNAS propune masuri ca pacientii sa nu mai stea la cozi

Ziare.

com

Astfel, cat e stare de urgenta, toate cheltuielile cu tratamentul persoanelor infectate cu coronavirus vor fi suportate din bugetul Ministerului Sanatatii si din Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate, dupa caz.Pe perioada starii de urgentaa serviciilor medicale si a serviciilor de ingrijiri la domiciliu inregistrate offline, precum si a dispozitivelor medicale eliberate offline, in maximum 3 zile lucratoare de la data acordarii, respectiv eliberarii acestora.pentru specialitati clinice si a biletelor de trimitere pentru specialitati paraclinice, a prescriptiei medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigatiei PET-CT.cu schema stabila de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicala in continuare, fara a mai fi necesara o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fara a mai fi necesara reinnoirea scrisorii medicale initiale.Pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum si cost-volum-rezultat care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescriptie medicala in baza documentelor medicale care au fost emise pacientului - scrisoare medicala si/sau a confirmarii inregistrarii formularului specific de prescriere.Sunt cuprinse in proiectul de act normativ reglementari privind modul de acordare a unor tratamente necesare in anumite patologii care necesita masuri speciale.Pe perioada starii de urgenta, in asistenta medicala primara se instituiepentru afectiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestari clinice sugestive pentru infectia cu coronavirus, care poate fi realizata prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultatiile medicale la distanta in fisa pacientului si in registrul de consultatii, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat si a intervalului orar in care acestea au fost efectuate.Daca in urma consultatiei la distanta, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat sa organizeze acordarea consultatiei in conditii de siguranta epidemiologica.Medicii de familie si medicii de specialitate din specialitatile clinice aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pot prescrie medicamente cu si fara contributie personala si in situatia in care pacientul cu o boala cronica stabilizata nu poate fi prezent la cabinet, prescrierea nefiind o consecinta a actului medical propriu conform reglementarilor legale in vigoare.emisa in aceste conditii este transmisa pacientului prin mijloace de comunicare electronica.Formele farmaceutice cu administrare orala, precum si formele farmaceutice cu administrare subcutanata/intramusculara ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate in cadrul programelor nationale de sanatate publica si curative - cu exceptia Programului national de sanatate mintala - care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare cu paturi, pot fi eliberate si unei persoane care ridica medicamentele in numele bolnavului, urmare a evaluarii bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare.De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate in cadrul Programului national de diabet zaharat si Programului national de tratament pentru boli rare - epidermolizabuloasa, care se elibereaza exclusiv prin farmaciile cu circuit inchis ale unitatilor sanitare, pot fi eliberate si unei persoane care ridica materialele sanitare consumabile in numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului in situatia in care unitatea sanitara are aceasta posibilitate.A.S.