Sistemul informatic din Sanatate a picat iar: Cardurile sunt blocate si nu se stie pana cand

Conform CNAS, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda/se elibereaza in regim off-line pana la remedierea indisponibilitatii PIAS."Urmare a unor probleme tehnice, care au condus la intreruperi in functionarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS), serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda/se elibereaza in regim off-line pana la remedierea indisponibilitatii PIAS.Pentru transmiterea si validarea serviciilor acordate sunt aplicabile dispozitiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 si ale art. 39 - 42 din H.G. 155/2017: serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale acordate/eliberate off-line in perioada, vor fi transmise in PIAS pana la termenul de raportare a activitatii lunii iulie 2019", afirma sursa citata.Totodata, "serviciile de ingrijiri la domiciliu/paliative la domiciliu acordate off-line in perioada 24 iunie 2019 si pana la remedierea PIAS vor fi transmise in PIAS pana la termenul de raportare a activitatii lunii iunie/iulie 2019, dupa caz, iar raportarea lunara a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale acordate/eliberate in luna iunie 2019, se va efectua in cursul lunii iulie 2019, dupa remedierea PIAS", sustine CNAS., conform prevederilor legale mai sus mentionate, care se publica pe pagina de web a CNAS", potrivit aceleiasi surse.