Un IT-ist se ofera sa repare sistemul din sanatate gratis, multi vor sa i se alature. Statul nu vede, nu aude, oamenii "mor fara sistem"

"Nu e nevoie de bani ca sa ceri ajutorul"

Se poate ca un sistem destinat populatiei sa fie intretinut de populatie si nu capusat?

Pana acum, din partea autoritatilor n-am obtinut nicio raza de speranta, ba din contra. Seful Casei de Sanatate a fost inlocuit cu un fost presedinte, Vasile Ciurchea, care, la ora actuala, este cercetat de DNA chiar pentru contracte paguboase legate de sistemul informatic. In plus, Razvan Vulcanescu, fostul sef proaspat "demis", ocupa acum functia de vicepresedinte al CNAS!Asadar, suntem in situatia in care blocajul sistemului informatic pare depasit de blocajul din institutiile de stat.Un sistem informatic este creat insa de IT-isti, si Romania nu duce deloc lipsa de astfel de specialisti. Unul dintre ei este Bogdan Raduta . E pasionat de ce face, a condus echipe de peste 100 de oameni, a creat de la zero companii, e mentor pentru tinerii care-i impartasesc pasiunea si creeaza aplicatii mereu orientate catre oameni si nevoile lor, dorind sa foloseasca avansul tehnologiei pentru a face viata de zi cu zi mai usoara si mai buna. Si in timpul liber se mai uita si la stiri.Asa a aflat de problema din sanatate si a auzit si cauzele invocate de CNAS pentru blocajul in care se afla. S-a mai documentat putin pe Internet si a decis sa faca un pas in fata, anuntand pe pagina personala de Facebook ca este dispus sa ajute, voluntar, la repararea sistemului si construirea ulterioara a unuia functional, asa ca ii roaga pe cei care-i pot duce mesajul in birourile unde se iau deciziile sa o faca.a stat de vorba cu Bogdan Raduta pentru a afla ce l-a determinat sa faca "oferta" si ce-l face sa creada ca poate reusi acolo unde institutii cu resursele unei tari intregi in spate au esuat."Vazusem cu o seara inainte la TV o stire, dna ministru spunea ca dureaza o saptamana-doua pana sa ajungem la finalitatea problemei... Toata lumea cauta vinovati, dar nu neaparat sa rezolve problema. Asa ca am ridicat mana sa rezolv problema", ne-a declarat Bogdan Raduta.Tot la stiri a auzit si explicatii cum ca 98% din capacitatea de stocare a serverelor e ocupata si trebuie facute achizitii noi, care dureaza. Asemenea explicatie i-a parut absurda, avand in vedere ca statul are zeci si zeci de institutii: "Nu pot sa cred ca nu poti sa imprumuti un server de la o alta institutie, ca sa rezolvi problema rapid".A vazut, cautand pe Internet, si paginile intregi de comunicate ale Casei despre perioadele in care sistemul nu a functionat. Si aici tinem sa mentionam ca acestea nu sunt toate situatiile in care sanatatea a fost offline. Si acum, a fost nevoie de 10 zile de cand medicii de familie au anuntat defectiunea pentru ca CNAS sa o recunoasca public."Sunt zece pagini de comunicate de presa cu intreruperile sistemului. 100 si ceva de intreruperi! Asta m-a dus la propunerea a doua, rescrierea sistemului. Este clar ca e o problema de cand a fost construit", ne-a spus Raduta.Si, desigur, l-am intrebat si de ce face asta fara a cere bani: "N-am auzit in perioada asta niciun mesaj de la un minister sau de la altul sa se ajute intre ele: 'va ofer un server', 'va ofer angajatii mei de la IT sa rezolve problema'.De aici am inteles ca totul e legat de bani, conditionat de bani. Si atunci am redus aceasta conditie: nu e nevoie de bani ca sa poti sa ceri ajutor si sa te ajute cineva, haideti sa facem treaba si sa porneasca sistemul".Pe masura ce postarea sa s-a viralizat pe Internet, Bogdan Raduta a venit cu o noua oferta, de data asta pentru colegii sai, cine vrea sa i se alature sa faca sistemul sa functioneze. Doar in acea zi a primit peste 10 "adeziuni" la echipa."Sunt din toate ariile - infrastructura, software, dezvoltatori... Au zis la fel, ca pun la dispozitie din timpul lor pentru dezvoltarea unui sistem in regim open-source. Ne punem capacitatea intelectuala la dispozitie pentru rezolvarea acelei probleme. Nu spun ca suntem cei mai destepti oameni de pe Pamant, dar suntem oameni care vor sa ajute", ne-a mai spus specialistul.Amintim ca in urma cu un an, sistemul de sanatate s-a aflat in acelasi haos, doar ca pentru o perioada mai scurta. Problema atunci a fost ca SIVECO isi incheiase contractul de mentenanta, Casa nu-l mai prelungise si nici nu incheiase altul, asa ca nimeni nu s-a mai ocupat de platforma. Tot gratuit s-a rezolvat si atunci problema, SIVECO acceptand sa lucreze pro-bono. Compania anunta atunci ca si cauza principala "congestia aparuta din lipsa activitatilor obligatorii de mentenanta" . Ca si acum, de altfel, cand din nou contractul de mentenanta e de mult timp incheiat si, iata, ni se spune ca serverele si-au atins limita."Acesta este un sistem de securitate nationala, ca orice sistem de genul asta ar trebui sa aiba protectie. Mentenanta poate fi evolutiva sau corectiva: evolutiva cand se adauga noi capabilitati ale sistemului, corectiva, atunci cand se corecteaza problemele sistemului.Asta ca nu a fost curatat de jumatate de an... operatiunile astea se fac in mod normal automat, nu trebuie cineva sa intre sa curete. Ar trebui sa fie standard si nu in plus, la orice sistem informatic", spune Raduta.Intrebat daca a fost pana cum contactat de cineva fie de la Ministerul Sanatatii, fie de la Casa Nationala, raspunsul a fost negativ."Nu inca, nu am trimis adrese la minister, la CNAS, nu am vrut sa fac super valva, am pus un mesaj ca sunt disponibil, pot sa fac si pot sa ajut. Din ce am inteles, mesajul meu a ajuns 'unde trebuie', dar nu m-a contactat nimeni", ne-a spus Raduta.In postarea sa initiala, ca "plata" cerea construirea unui spital. Spune ca nu e o conditie obligatorie, ci doar ceva ce s-ar putea face cu banii pe care, altfel, statul i-ar fi dat pentru un nou sistem informatic."Nu e o conditie, ca nu scriu o linie de cod pana nu vad un spital. Dar daca noi l-am face gratuit, cu banii pe care i-ar fi platit ar putea sa faca un spital", isi explica cererea specialistul.L-am intrebat si daca, in cazul in care autoritatile vor primi ajutorul sau si al celor care s-au raliat la idee, se va putea asigura, prin vreo solutie tehnica, faptul ca noul sistem nu va ajunge tot in starea celui vechi, din motivele pentru care de obicei lucrurile ajung sa nu functioneze in tara: incompetenta si coruptie.Spune ca nu exista solutii magice: "Nu, open source inseamna ca codul e disponibil pentru toata lumea, daca apare o problema, oricine o poate rezolva. Acum, fiind un sistem de siguranta nationala, tine de vointa institutiilor statului de a permite ca un sistem destinat populatiei sa fie intretinut de populatie si doar gazduit de catre minister sau nu".