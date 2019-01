Valabilitatea cardurilor de sanatate a fost prelungita de la cinci la sapte ani: Cum poti verifica daca esti asigurat

Ziare.

"Asiguratii pot folosi la toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate cardurile de sanatate inca doi ani dupa data inscrisa pe suprafata documentului, iar furnizorilor respectivi le vor fi decontate serviciile astfel prestate catre asigurati", anunta, joi, Casa Nationala de Asigurari in Sanatate, printr-un comunicat.Astfel, toate cardurile care au inscrisa data de expirare 31.01.2019 vor fi valabile pana la 31.01.2021. Aceasta inseamna ca detinatorul de card nu are nevoie de adeverinta sau de alte modalitati de a dovedi calitatea de asigurat al sistemului asigurarilor sociale de sanatate.