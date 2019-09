Vom putea verifica ce si cat deconteaza CNAS in numele nostru: "Zeci de milioane de lei se duc la Mafia din Sanatate"

Ce prevede legea

Ziare.

com

Proiectul, depus in Parlament acum aproape doi ani, a trecut astazi de camera decizionala cu 268 de voturi si va fi trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Doar doi deputati s-au abtinut de la vot, ambii de la PSD: Nicolae Velcea si Simona Bucura-Oprescu. Proiectul fusese respins de Senat in aprilie anul trecut."Astazi USR a mai facut un pas mai departe spre ceea ce ne dorim de la sistemul de sanatate: respect si mai multa putere pentru pacient. Pe 29 noiembrie 2017 am depus alaturi de Dan Barna si Cristian Ghinea o propunere legislativa care deschide un front de lupta impotriva coruptiei din sistemul de asigurari de sanatate, oferind asiguratilor acces la absolut toate cheltuielile decontate in numele lor.Practic, fiecare asigurat sa poata suprapune raportul de cheltuieli de la CNAS peste serviciile medicale oferite in realitate - ceea ce in alte democratii e o banalitate. Astfel, asiguratii vor putea vedea exact ce decontari s-au facut in numele lor si pot reclama posibile fraude facute in numele lor.Inainte de aceasta initiativa, accesul era foarte greoi si extrem de limitat, asiguratii primind rapoarte, si acelea foarte intarziate, doar pentru serviciile medicale oferite", a anuntat pe pagina de Facebook Tudor Pop In expunerea de motive, Tudor Pop, membru in Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor, arata de ce considera necesara adoptarea acestei legi."Bugetul asigurarilor sociale de sanatate s-a dovedit extrem de vulnerabil la fraudarea prin decontari fictive de medicamente, servicii sau dispozitive medicale. Un raport al Observatorului Roman de Sanatate arata ca din 41 de cazuri recente de coruptie la nivel inalt in sistemul medical, 22 dintre cei acuzati sau deja condamnati sunt angajati ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. (...)Fraudarea sistematica a bugetului de asigurari de sanatate inseamna mii de vieti pierdute si zeci de mii de romani care raman fara acces la ingrijiri medicale. Din cauza ca mecanismele de control ale CNAS si-au demonstrat limitele, este nevoie sa fie dezvoltate si alte solutii de preventie si depistare a fraudei", se arata in document Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va fi astfel obligata sa raspunda in cel mult 30 de zile celor care fac cerere sa afle informatii despre serviciile decontate in numele lor, inclusiv furnizorii carora le-au fost facute platile. Aceleasi informatii se pot obtine si prin accesarea Dosarului Electronic, dupa ce situatia acestuia va fi lamurita legal si constitutional.In propunerea initiala se dorea ca o scrisoare cu acest raport sa fie transmisa automat in fiecare an, insa legea a trecut fara acest lucru, motivandu-se ca ar fi costuri prea mari."Actuala propunere cuprinde lista extinsa: servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, cu precizarea contravalorii acestora, a furnizorilor care le-au efectuat/eliberat, precum si a datei efectuarii/eliberarii acestora.Cu votul de azi acceptam, in sfarsit, faptul ca avem o problema uriasa cu decontarile fictive. Si cu faptul ca zeci de milioane de lei se duc in buzunarele Mafiei din Sanatate si nu pe ingrijirea pacientilor.Mi-as fi dorit foarte mult sa pastram in proiect optiunea ca fiecare asigurat sa primeasca si o scrisoare anuala cu totalitatea cheltuielilor, asa cum este de pilda in Austria. Este cea mai eficienta cale, dar mi-au fost aduse ca argumente costurile mari si incapacitatea administrativa de a face acest lucru.Raman insa disponibile celelalate doua optiuni de verificare: la cerere si prin consultarea Dosarului Electronic de Sanatate. Voi urmari mai departe implementarea acestui proiect, in asa fel incat toti asiguratii din Sanatate sa aiba acces neconditionat la totalitatea decontarilor efectuate in numele lor", a mai transmis miercuri deputatul USR.Daca legea va fi promulgata de presedintele Klaus Iohannis, Ministerul Sanatatii va avea la dispozitie 60 de zile pentru a elabora normele metodologice pentru implementarea ei.