Ajuta-i sa traiasca fiecare zi ca si cum NU ar fi ultima - HOSPICE lanseaza campania de 2% pentru cei diagnosticati cu o boala incurabila

Ziare.

com

Sub sloganul, organizatia face apel catre contribuabilii care au obtinut in 2017 venituri impozabile (din salarii, pensii sau activitati independente) sa sustina acordarea gratuita de ingrijire paliativa, prinCampania HOSPICE din acest an se concentreaza pe ideea ca fiecare clipa conteaza si ca oamenii au dreptul la demnitate, grija si respect in fiecare moment al vietii lor.Ingrijirea paliativa acordata de HOSPICE Casa Sperantei este menita sa imbunatateasca viata celor diagnosticati cu o boala incurabila si sa ofere confort familiilor acestora, astfel incat acestia sa se poata bucura de timpul ramas.Indemnul "Ajuta-i sa traiasca fiecare zi ca si cum NU ar fi ultima" se afla in centrul campaniei de comunicare si contine materiale pentru TV, online, OOH, precum si scrisori adresate partenerilor si celor care au sprijinit de-a lungul timpului activitatea HOSPICE si cauza ingrijirii paliative.Pentru ca, spotul a fost filmat in centrul din Bucuresti, cu adulti si copii beneficiari ai serviciilor HOSPICE. Spotul poate fi urmarit pe contul pe contul nostru de Youtube Din echipa de realizare a campaniei au facut parte: regizor - Dragos Musat, director de imagine - Cristi Staicu, muzica si voce - Petru Marginean, montaj - Catalin Cristian Caramida, art director - Diana Papuc, copy - Raluca Eftimie si Cosmin Baba, make-up - Diana Froicu."In fiecare an, mii de pacienti care infrunta un diagnostic infricosator si famiile lor gasesc la HOSPICE sprijin si alinare, iar multi nu isi pot imagina lupta cu boala fara ajutorul fundatiei. HOSPICE este un refugiu si un simbol care le aminteste ca nu sunt singuri si ca inca se mai pot face multe dupa ce aud formularea rece 'ne pare rau, nu se mai poate face nimic'. La HOSPICE credem in redarea valorii fiecarei clipe de viata si multumim tuturor celor care ne sustin in acest demers", a declaratIn Romania, aproximativ 160.000 de persoane au nevoie anual de ingrijire paliativa, insa mai putin de 9% au acces la servicii specializate pentru imbunatatirea calitatii vietii, atunci cand acestea sunt ultima mana ce li se poate intinde.Campania de redirectionare a 2% din impozitul pe venit este una dintre cele mai importante modalitati de atragere de fonduri utilizate de HOSPICE, pentru ca aceasta sa fie capabila sa ajunga la un numar cat mai mare de pacienti care au nevoie de ingrijire paliativa.Formularele cu datele fundatiei sunt disponibile pe pe https://www.hospice.ro/2lasuta/ , iar acestea pot fi depuse sau transmise, conform legii, pana pe data de 25 mai 2018, catre ANAF.Procedura nu implica niciun cost, redirectionarea acestor sume realizandu-se din impozitul care a fost deja retinut in 2017 de catre stat.Anul trecut, peste 11.500 de persoane au ales sa sustina demersurile fundatiei, redirectionand 2% catre HOSPICE Casa Sperantei.Cu fondurile stranse din Campania 2%, HOSPICE a reusit sa asigure 1.200 de zile de internare, 1.400 de vizite multidisciplinare la domiciliul pacientilor si 3.500 de sesiuni in centrele de zi pentru copiii si adultii care se confrunta cu o boala incurabila si pentru familiile lor.HOSPICE Casa Sperantei, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania. HOSPICE este cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate de acest tip.Organizatia are doua centre cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, si echipe mobile in Fagaras si Zarnesti, pentru ingrijirea persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere.In cei 26 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 22.000 de copii si adulti cu boli incurabile.HOSPICE Casa Sperantei dezvolta ingrijirea paliativa la nivel national si international prin informare, prin programe educationale dedicate profesionistilor, pacientilor si comunitatii si prin imbunatatirea legislatiei in materie.Poti sprijini pacientii HOSPICE si cauza ingrijirii paliative cu o donatie ( https://www.hospice.ro/doneaza/ ) sau cu unPentru mai multe informatii, accesati www.hospice.ro . Ne gasiti pe Facebook si pe Instagram , iar pe YouTube puteti afla povestea HOSPICE si istoria ingrijirii paliative in Romania.