Alpaca Legion, in vizita la copiii bolnavi incurabil de la Adunatii Copaceni

Daca pana acum fanii sai l-au intalnit pe strada, la fan-meet-uri si in fiecare miercuri pe canalul sau de YouTube , de aceasta data, Daragiu si-a intalnit prietenii la Adunatii Copaceni, locul de desfasurare a taberelor HOSPICE Casa Sperantei, centrul socio-medical destinat exclusiv copiilor cu boli incurabile si familiilor lor.Dupa ce a preluat contul de Instagram al organizatiei si a postat intreaga zi pe contul @HOSPICE_casa_sperantei , Daragiu a stat de vorba cu toti prietenii HOSPICE, printre care si Alex, un tanar de 17 ani, diagonosticat cu o boala incurabila."Pentru mine a fost o experienta pe care nu o sa o uit niciodata. Daca si copii s-au simtit macar pe jumatate la fel de bine cum m-am simtit eu, inseamna ca a fost o zi reusita din toate punctele de vedere.Si le multumesc atat lor, cat si echipei HOSPICE, pentru ca sunt acolo unde este nevoie, pentru ca le pasa si pentru ca ne demonstreaza noua, tututor, ca se fac si lucruri bune, lucruri frumoase, ne arata ca, real, se poate!", spune Daragiu."Pentru copiii pacienti ai HOSPICE, evenimentul a insemnat o pauza de la tratamente, proceduri medicale, diagnostice grele si lucruri despre care niciun copil nu ar trebui sa stie. Binele are multe forme si le suntem recunoscatori celor care ne sustin, se implica si ne ajuta sa le oferim pacientilor nostri ingrijire paliativa gratuita, la cele mai inalte standarde. E inca o dovada ca HOSPICE suntem toti si ca avem nevoie de implicarea comunitatii", a declarat Mirela Nemtanu, director executiv HOSPICE Casa Sperantei.Pe parcursul intregii zile, YouTuber-ul a filmat, alaturi de zecile de prieteni HOSPICE, un vlog special ce va fi lansat in scurt timp.Daragiu este unul dintre cei mai apreciati YouTuber-i romani care, de-a lungul timpului, a adunat in jurul sau o comunitate fidela, sincera si foarte unita. "Parodiile animate", "Jurnalul lui Daragiu", "Clasa de YouTuberi" sunt doar cateva dintre seriile care l-au consacrat.In anul 2019 a participat la cel mai ambitios proiect al protvplus.ro - Viata Bate Vlogul , un reality show in care protagonistii sunt 8 renumiti content creators din Romania, iar Daragiu, prin povestea spectaculoasa a vietii sale, a inspirat mii de tineri.HOSPICE este cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate de acest tip. Organizatia are doua centre cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, si echipe mobile in Fagaras si Zarnesti, pentru ingrijirea persoanelor diagnosticate cu boli incurabile. HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere.In cei 27 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru aproape 30.000 de copii si adulti cu boli incurabile.