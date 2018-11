Catedrala dezbinarii noastre. Mantuirea pe bani publici

Ziare.

com

Din punctul meu de vedere, problema cea mai mare nu sunt Catedrala insasi si dimensiunea ei, dupa multi faraonica, nici investitia ca atare, ci implicarea banului public in aceasta initiativa.Pana la urma, Biserica Ortodoxa avea tot dreptul sa ridice cate catedrale dorea, si mici, si uriase, din fonduri proprii sau din donatii. Atat doar ca aceasta Catedrala a inghitit pana acum peste 120 de milioane de euro, dupa cum dezvaluie investigatia publicatiei "Sa fie lumina" semnata de Ovidiu Vanghele si Vlad Stoicescu "Calculele Sa fie lumina - realizate pe filiera banilor publici dati de Guvern, Primaria Capitalei si primariile sectoarelor 1, 2, 3, 5 si 6 - arata ca suma totala acordata de statul roman in ultimul deceniu depaseste pragul de 121 de milioane de euro.Guvernul a contribuit cu peste 82 de milioane de euro. Primaria Capitalei cu mai bine de 18 milioane, tot euro. Sectoarele 1, 2 si 5 cu peste 6 milioane de euro fiecare."De fapt, cea mai mare parte a costului Catedralei a fost acoperit din bani publici, fie ca a fost vorba despre sume alocate direct, fie indirect, prin banii alocati de Secretariatul de Stat pentru Culte, care gestioneaza un buget de constructii si reparatii ale lacaselor de cult.Banii acestia publici au fost colectati de la toti romanii, atei sau credinciosi, ortodocsi, catolici, mozaici, musulmani sau neoprotestanti. Si nimeni nu i-a intrebat daca sunt de acord cu aceasta destinatie sau ar prefera ca din ei sa fie construite spitale, scoli, gradinite sau drumuri.Veti spune ca obiectivele nu se exclud. Da, asa e, dar in orice buget, fie ca vorbim despre unul al familiei sau de unul al tarii, apare prioritizarea. Si cred ca in ordinea de prioritati ale Romaniei nu o catedrala era cea mai arzatoare.Veti spune ca asa cum un contribuabil fara copii plateste contributie la Educatie, la fel si un ateu a contribuit prin solidaritate la Catedrala Neamului.Orice om beneficiaza, chiar daca nu are copii, de Educatie. Pentru ca elevii scoliti azi ii vor plati lui pensia, vor fi specialistii care maine il vor ingriji in spital sau ii vor asigura alte nevoi ale vietii.Orice roman se poate gandi ca intr-o zi nenorocirea il va putea trimite intr-o sectie de mari arsi pe el sau pe cineva drag lui si atunci si-ar dori sa existe una bine dotata si sigura. In schimb, a pasi sau nu in Catedrala Neamului, chiar daca esti credincios, este chiar o chestiune de optiune personala.Biserica si credinciosii ei aveau dreptul, asadar, sa ridice cate catedrale voiau, dar nu pe bani care sa nu fi fost colectati in acest scop explicit si asumat de donator.Am mai auzit si teoria ca, pana la urma, macar aceasta este singurul proiect finalizat in Anul Centenar, deci sa-l salutam. Nu cred ca e chiar asa.In primul rand, ca nu e finalizat. Catedrala este inca departe de finalizare si sfintirea ei cu mare fast a fost fortata tocmai pentru a prinde aceasta justificare.In al doilea rand, ma intreb daca o Romanie laica, moderna, cu multe nevoi de toate felurile, are vreun motiv de fala sa marcheze o mare sarbatoare asa cum isi marcau domnitorii Evului Mediu o victorie militara, cu construirea unei biserici.De altfel, mai toate marile edificii de acest fel ale Europei au fost construite in aceste contexte, cu multe decenii sau cu secole in urma. Eu nu imi aduc aminte si nici nu am gasit ca in UE sa fie construita din bani publici, in ultimii 50 de ani cel putin, vreo mare catedrala.Exceptie face Sagrada Familia din Barcelona, inceputa in 1882 si care trebuie terminata. Sagrada reprezinta insa mai mult o fabuloasa opera de arta din Patrimoniul UNESCO, o mostenire inestimabila a lui Antonio Gaudi, decat un lacas de cult in sensul clasic al cuvantului.Cu siguranta, ritmul in care s-a lucrat la Catedrala Mantuirii arata calitati manageriale certe ale PF Daniel. Probabil ca patriarhul este un exceptional CEO, ar fi probabil un foarte bun premier pentru PSD. Dar eu, una, cand ma gandesc la un parinte, indiferent de rangul lui in ierarhia bisericeasca, caut mai degraba harul decat eficienta manageriala.Si mai e ceva. Banii acestia publici nu au venit chiar gratis, ci in urma unei conventii intre Politic si conducerea BOR care a facut mult rau acestei tari. Nu e un secret pentru nimeni rolul pe care multi preoti de tara il au in campaniile electorale ale PSD.Iar aceasta Catedrala intruchipeaza, in opinia mea, nepermisul amestec al orgoliilor si micimilor lumesti intre cele sfinte.Nu cred ca neamul acesta chinuit avea nevoie de o noua Catedrala pentru a-si regasi calea, pentru mantuire. Ci de principii, morala, competenta, lidership corect, toate generate de o Educatie solida si de o Justitie puternica.