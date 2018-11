Catedrala si cortul

De ce sa pretuim noi viata?

Epoca in care Domnului i-a fost de-ajuns un cort, ca locuinta

Ziare.

com

Sa nu ne trebuiasca o catedrala reprezentativa, precum cea, admit, nu tocmai crestineste zisa, a "Mantuirii Neamului"? Cea tarnosita la o aruncatura de bat de alta piramida de renume mondial, fals botezata "Casa Poporului", cand de fapt era a cuplului ucigasilor de popor?Nu vrei sa se mantuiasca neamul? De ce te superi ca avem mai multe biserici decat spitale, dar se baga bani in catedrale? Ca scolile sunt la pamant? Ca nu s-a construit, de ani, vreun metru de autostrada, astfel incat infrastructura sa-i permita Romaniei sa spere la noi investitii apusene consistente?Si, prin intermediul lor, in fine, la o modernizare veritabila? Pai, modernizare ii trebuie tarii? Daca i-ar fi trebuit, ar fi ales partidul national-comunist al trecutului, zis PSD, al carui program de refeudalizare tocmai impune legi paralele pentru statul paralel si altele egale pentru toti penalii? S-ar mai calca in picioare mase de sarmane, de nefericite femei incercand disperate sa patrunda la altarul faraonicului edificiu, inaugurat, la 25 noiembrie, cu pompa maxima, de preafericitul Daniel?N-ar investi Guvernul oarece sume, oricat de modice, in edificarea de biblioteci satesti? N-ar oferi o sansa elevilor si studentilor romani de a face fata tot mai asprei competitii globale in materie de invatamant, dandu-le fonduri si profesori neplagiatori?N-ar avea tara o clinica adecvata, in stare sa trateze oameni arsi in cladiri functionand pe baza de coruptie, fara vreun aviz ISU, asa cum a functionat la ordinul patriarhiei si zisa catedrala, inaugurata in dispretul legii , pentru ca acest simbol s-a vrut de Centenar? Pentru ca asa a vrut muschiul Patriarhiei? De ce sa pretuim noi viata? De ce sa pretuim credinta simpla? Democratia? Europa?Daca le-am pretui, n-ar iesi elitele in strada sa oblige regimul Dragnea sa valideze dreptul romanului de a ramane in patria sa? Si s-ar mai inghesui formatorii de opinie sa admire, mieros, cea mai mare catapeteasma din lume, in timp ce, dincolo de ea, li se distruge romanilor statul de drept si partea leului din natia activa voteaza cu picioarele, emigrand?N-ar fi ei pe baricade, protestand in contra revolutiei antimeritocratice, care a suit in copaci jandarmineri, analfabete si penali vocali?Daca stam stramb si judecam drept, amice, n-avem cum sa nu depistam justificari "persuasive" paralelei catedralei cu domurile medievale.L-ai vazut pe cel din Aachen, a carui constructie a inceput pe la finele secolului al VIII-lea? De ce sa nu se intoarca si Romania cu vreo 12 veacuri in urma, ca sa recupereze ce-a pierdut in Evul Mediu, parasind definitiv nadejdea libertatii? Nu i-a indemnat, oare, credinciosul Dante pe cei intrand in infern "sa-si lase" (la poarta) "orice speranta"?Nu esti de acord? Carteala ta, amice, ma enerveaza rau. Ce insolente mai indrugi acolo, pacatosule? Cum sa propui ca, daca tot se-ntoarce tara-n timp si preistorie, sa faca bine sa revina, in Centenar, la epoca desertului si la modelul primordial al catedralei? La epoca in care Domnului i-a fost de-ajuns un cort, ca locuinta. E-adevarat ca era unul "al intalnirii", cum i s-a mai spus, smerit.Era deci al unirii, iar nu al dezbinarii. Era, ce-i drept, curat, impodobit splendid, dar mic, portabil, vorba lui Heinrich Heine, asa cum este patria la purtator pentru romanii emigrati.Prezenta insa un mare, un imens "inconvenient". Era locul adapostirii, in Sfanta Sfintelor, a Tablelor cu Decalogul, care interzicea sever nu doar idolatria. Ci orice demagogie, orice marturie mincinoasa, de felul turnatoriilor grotesti la politia politica, sau delatiunilor jenante ale unor ierarhi navigand azi intre palate, credinciosi devalizati si temple faraonice, afundati senin in fotoliile Mertanelor lor luxoase, catusi de putin chinuiti de vreo nevoie presanta de a cere neamului proaspat "mantuit" iertare pentru fructoasa lor colaborare cu regimul comunist.Sa fi stiut oare fostii sclavi, proaspat izbaviti de chinurile infernale ale constructiei de piramide, sa aprecieze lemnul si spatiile mici mai bine decat urmasii lor? Fapt e ca mai exista, in epoca desertului care a urmat degradantei munci la edificiile uriase ale faraonului, si "inconvenientul" cutumelor umile.Confruntati cu acuze, oricat de putin justificate, marii preoti nu riscau sa se infasoare in trufie, ci se aruncau cu fata la pamant, cum a facut Moise, cand s-a vazut sfidat de rebeliunea varului sau, Korah.Pacatele, pe atunci, erau aceleasi. Vanitatea, invidia si arghirofilia isi faceau si-atunci de cap. Omul nou inca nu exista. Se pregatea sa-si faca intrarea triumfala in cetatea totalitara. Dar pe atunci mai exista rusinea, din cauza careia, cand era mare si Providenta arbitra conflictul, se mai intra si in pamant.Azi, din pacate, nu se mai ascunde in hau decat rusinea. Te doare, spui? Spre consolare nu-mi pot decat relua recomandarea de a reflecta la intrebarile psalmistului:"Cine va putea sa se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica pana la Locul Lui cel Sfant?/ Cel ce are mainile nevinovate si inima curata, cel ce nu-si deda sufletul la minciuna si nu jura ca sa insele. /Acela va capata binecuvantarea Domnului, starea dupa voia Lui, data de Dumnezeul mantuirii lui/ Iata partea de mostenire a celor ce-L cheama, a celor ce cauta fata Ta, Dumnezeul lui Iacov".