Cozi uriase la Catedrala Neamului. BOR anunta cat o mai tine deschisa. De Sf. Andrei, va oficia patriarhul Ierusalimului

Nici ceata si nici temperaturile scazute nu ii descurajeaza pe enoriasi, care afirma ca vor sta la rand cat este nevoie pentru a intra in altar.Credinciosii care vor sa vada altarul pot face asta pana vineri inclusiv.Iata programul catedralei pentru urmatoarele zile, remis Ziare.com de catre Patriarhia Romana intr-un comunicat:Pana pe 29 noiembrie, Sfanta Liturghie se va desfasura in intervalul orar 09:00 - 11:00. Dupa ora 11:00, credinciosii vor avea posibilitatea de a trece prin Sfantul Altar, inclusiv in timpul noptii, pana joi, la ora 15:00.Accesul este permis pana la ora 15:00 din motive tehnice si organizatorice pentru pregatirea Sfintei Liturghii din 30 noiembrie, cand este sarbatorit Sfantul Apostol Andrei."Slujba de Priveghere in cinstea Sf. Ap. Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, va fi savarsita in seara zilei de joi, 29 noiembrie 2018, in Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului, incepand cu ora 18:00", transmite Patriarhia Romana.In ziua de vineri, 30 noiembrie 2018, cu prilejul sarbatorii Sf. Andrei, cel de-al doilea hram al Catedralei Nationale, incepand cu ora 9:30, in Catedrala Nationala, va fi savarsita Sfanta Liturghie de catre PF Teofil al III-lea, patriarhul Ierusalimului si al Palestinei, si PF Daniel, patriarhul BOR, impreuna cu un sobor de ierarhi, preoti si diaconi.De asemenea, catedrala va fi deschisa si de Ziua Nationala a Romaniei, cand va avea loc, incepand cu ora 10:00, o ceremonie nationala dedicata Zilei Nationale si Anului Centenar.Insa,"In ziua de sambata, 1 decembrie 2018, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, insotit de delegatia Patriarhiei Ierusalimului si de ierarhi membri ai Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, va participa la ceremoniile nationale de la Alba Iulia dedicate Zilei Nationale si Anului Centenar.Tot in ziua de 1 decembrie 2018, dupa savarsirea Sfintei Liturghii, in toate bisericile din Patriarhia Romana se va oficia slujba de Tedeum la Ziua Nationala a Romaniei, prin care se vor inalta rugaciuni de multumire pentru binefacerile revarsate asupra poporului roman unit de 100 de ani intr-o singura tara romaneasca si crestina. De asemenea, la ora 10:00, clopotele tuturor lacasurilor de cult ortodoxe vor fi trase timp de trei minute.La Catedrala Nationala, slujba de Tedeum va fi oficiata incepand cu ora 10:00. Dupa ora 12:00, accesul credinciosilor in Catedrala nu va mai fi permis, deoarece vor continua lucrarile la acest important obiectiv national", se mai arata in comunicat.A.D.