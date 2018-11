Imbranceli intre enoriasi si jandarmi la Catedrala Mantuirii Neamului UPDATE

UPDATE:

"In zona exterioara Catedralei sunt cateva mii de persoane care asteapta sa viziteze altarul catedralei si celelalte puncte de interes pe care le au de vizitat. Colegii mei au luat masuri astfel incat accesul in incinta catedralei sa se faca intr-un mod cat mai organizat pe grupuri mici de persoane, astfel incat sa prevenim accidentele si evenimentele nedorite.Insa parte din aceste persoane pe fondul oboselii, pe fondul temperaturilor scazute, si-au pierdut rabdarea si au fortat accesul", a declarat duminica, la Antena 3, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache.El a facut un apel la calm si la evitarea imbrancelilor."Sunt cateva mii de persoane acolo si este nevoie ca recomandarile noastre sa fie auzite. Luam aceste masuri pentru a preveni accidente si incidente de orice fel", a spus Enache.El a precizat ca un dispozitiv de 600 de jandarmi asigura, duminica, ordinea publica la Catedrala Manturii Neamului si vor ramane in dispozitiv si in zilele urmatoare, in caz de necesitate, daca fluxul de pelerini va continua.Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, pana la ora 16:00 au fost asistati medical in zona catedralei un numar deUn numar de 105 persoane dintre cele care participa la manifestarile de la Catedrala Mantuirii Neamului au avut nevoie de ingriiri medicale, pana la ora 18.00, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.Dintre acestea, noua persoane au fost transportate la spital.