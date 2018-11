Incidente la usa Catedralei Neamului: Credinciosii au rupt gardurile jandarmilor, dupa ce au inghetat la cozile uriase

Program special de Sfantul Andrei si 1 Decembrie

Enoriasii au rupt gardurile jandarmilor si au incercat sa intre cu forta in catedrala.Potrivit Digi24, oamenii strigau catre jandarmi "Lasati-ne sa intram!". In replica, jandarmii faceau apel la calm si le-au cerut credinciosilor sa aiba rabdare.Mai multe persoane au fost ranite dupa ce au cazut pe scari, anunta si Antena3.Amintim, in context, ca temperatura maxima in Bucuresti este de -3 grade astazi , insa acest lucru nu i-a descurajat pe enoriasi.Joi, accesul in catedrala a fost permis dupa ora 11:00, cand s-a incheiat Sfanta Liturghie, insa doar pana la ora 15:00 din motive tehnice si organizatorice pentru pregatirea Sfintei Liturghii din 30 noiembrie, cand este sarbatorit Sfantul Andrei.Probabil acesta este si motivul pentru care oamenii si-au pierdut rabdarea si au vrut sa intre cat mai repede in biserica cea noua.Tot astazi, incepand cu ora 18:00, va avea loc o slujba in cinstea Sfantului Andrei, potrivit unui comunicat de presa remisde BOR."Slujba de Priveghere in cinstea Sf. Ap. Andrei, cel intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, va fi savarsita in seara zilei de joi, 29 noiembrie 2018, in Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului, incepand cu ora 18:00", transmite Patriarhia Romana.In ziua de vineri, 30 noiembrie 2018, cu prilejul sarbatorii Sf. Andrei, cel de-al doilea hram al Catedralei Nationale, incepand cu ora 9:30, in Catedrala Nationala, va fi savarsita Sfanta Liturghie de catre PF Teofil al III-lea, patriarhul Ierusalimului si al Palestinei, si PF Daniel, patriarhul BOR, impreuna cu un sobor de ierarhi, preoti si diaconi.De asemenea, catedrala va fi deschisa si de Ziua Nationala a Romaniei, cand va avea loc, incepand cu ora 10:00, o ceremonie nationala dedicata Zilei Nationale si Anului Centenar.Insa, dupa ora 12:00, accesul credinciosilor in catedrala nu va mai fi permis."In ziua de sambata, 1 decembrie 2018, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, insotit de delegatia Patriarhiei Ierusalimului si de ierarhi membri ai Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, va participa la ceremoniile nationale de la Alba Iulia dedicate Zilei Nationale si Anului Centenar.Tot in ziua de 1 decembrie 2018, dupa savarsirea Sfintei Liturghii, in toate bisericile din Patriarhia Romana se va oficia slujba de Tedeum la Ziua Nationala a Romaniei, prin care se vor inalta rugaciuni de multumire pentru binefacerile revarsate asupra poporului roman unit de 100 de ani intr-o singura tara romaneasca si crestina. De asemenea, la ora 10:00, clopotele tuturor lacasurilor de cult ortodoxe vor fi trase timp de trei minute.La Catedrala Nationala, slujba de Tedeum va fi oficiata incepand cu ora 10:00. Dupa ora 12:00, accesul credinciosilor in Catedrala nu va mai fi permis, deoarece vor continua lucrarile la acest important obiectiv national", se mai arata in comunicatul citat.A.D.