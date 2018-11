ISU: Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului se desfasoara ilegal si fara aviz de securitate la incendiu, "pe raspunderea proprietarului"

Ziare.

Legea interzice desfasurarea oricaror evenimente publice pe un santier deschis, asa cum este, in acest acest moment, Catedrala Mantuirii Neamului , la care nu s-a facut receptia si pentru care nu a fost obtinuta autorizatia de incendiu, potrivit legii 307/2006", sustine Daniel Vasile , purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti -Ilfov.Asa cum a anuntat Patriarhia, Catedrala Mantuirii Neamului se afla in acest moment in stadiul "la rosu", constructia urmand a fi. Iar costurile au crescut de la an la an. Daca in 2017 Biserica anunta ca a cheltuit 50 de milioane de euro si ca mai are nevoie de 20 de milioane, pana acum suma a sarit deja de 120 de milioane de euro si constructia e departe de a fi finalizata, informeaza ProTV.Pentru ca nu poate obtine aviz de securitate pentru o constructie aflata in acest stadiu, BOR a trimis o simpla instiintare Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta."Am luat la cunostinta, la nivelul ISU, despre intentia organizarii acestui eveniment si despre numarul ridicat de participanti. Totusi, desfasurarea evenimentului in interiorul santierului se face exclusiv pe raspunderea proprietarului, a organizatorului", a explicat Daniel Vasile.Reprezentantii ISU au precizat ca, desi vor fi pusi in situatia de a participa la o actiune ilegala, vor face tot ce le sta in putinta pentru ca ziua de duminica sa nu fie marcata de niciun eveniment special.