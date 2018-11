Programul de weekend al sfintirii Catedralei Neamului

Programul de weekend al sfintirii catedralei

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a sosit la ora 12:45, la Catedrala Patriarhala, fiind intampinat de PF Daniel. Bartolomeu a venit insotit de o delegatie a Patriarhiei Ecumenice, precum si de o delegatie a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusa de IPS Hrisostom, mitropolit de Patra.Delegatia Bisericii Ortodoxe din Grecia a adus racla purtand Cinstita Mana a Sfantului Apostol Andrei, ocrotitorul Romaniei. Aceasta racla va ramane in Catedrala Patriarhala din Dealul Mitropoliei pana sambata, la ora 16:00.Sambata, la 16:30, racla purtand Cinstita Mana a Sfantului Apostol Andrei si racla cu un fragment din moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina vor fi asezate spre inchinare in pridvorul Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului, unde vor ramane pana duminica, la ora 13:00.Acest moment va fi urmat, la ora 17:00, de Slujba de pomenire a Eroilor romani, savarsita in Catedrala Nationala de catre patriarhul Romaniei impreuna cu alti ierarhi.Incepand cu ora 18:00, in Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului, va fi savarsita Slujba de Priveghere inchinata Sfintei Mari Mucenite Ecaterina si Sfantului Mare Mucenic Mercurie.Duminica, incepand cu ora 8:00, va fi savarsita Slujba Acatistului Sfintei Mari Mucenite Ecaterina in Catedrala Nationala, urmata la ora 9:00 de Slujba de Sfintire a Altarului Catedralei Nationale. La sfarsitul slujbei se va citi Actul de sfintire.Sfanta Liturghie va incepe la ora 10:30 si va fi savarsita in interiorul Catedralei Nationale. La ora 13:00, racla cu Cinstita Mana a Sfantului Apostol Andrei si cea cu moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina vor fi asezate la iesirea din Sfantul Altar al Catedralei Nationale pentru a fi cinstite de catre credinciosi, dupa inchinarea acestora in Sfantul Altar.Credinciosii care doresc sa participe la slujba de sfintire a altarului sunt asteptati pe esplanada din fata catedralei, unde vor putea urmari slujba pe ecranele special montate.Conform spatiului interior disponibil,Insa, dupa finalul Sfintei Liturghii, toti credinciosii pelerini ortodocsi prezenti vor avea acces in catedrala, atat in ziua sfintirii (25 noiembrie), cat si in zilele urmatoare (26-29 noiembrie, "zilele sfintirii"), avand posibilitatea sa se inchine in Sfantul Altar, nou sfintit.In seara zilei de duminica, incepand cu ora 18:30, va avea loc un concert extraordinar, la Sala Palatului, organizat de Centrul de presa Basilica al Patriarhiei Romane, cu participarea Grupului psaltic "Tronos", a Orchestrei reprezentative a Armatei Romane si a Orchestrei Nationale "Lautarii din Chisinau".Iata restrictiile de trafic impuse in Bucuresti de sfintirea Catedralei Neamului