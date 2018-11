BOR aduce credinciosii cu autocarele la sfintirea Catedralei Mantuirii. Invitatilor speciali li se da o masa la Marriott

Ziare.

com

Astfel, parohiile din tara au fost mobilizate pentru a duce enoriasii in Capitala. Arhiepiscopia Tomisului a trimis acum cateva zile o circulara prin care le cerea preotilor sa faca tabele cu credinciosii care vor pleca spre Capitala, dezvaluie Recorder.ro "Ni s-a cerut sa facem apel la predici pentru a convinge cat mai multi oameni. Ne-au pus in vedere sa achitam transportul si, din cate am inteles, vor sa stranga cel putin 50 de autocare numai din judetul Constanta", a declarat un preot din judet.Eugen Tanasescu, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Tomisului, a recunoscut ca Biserica se implica direct in transportul enoriasilor, dar sustine ca oamenii nu sunt obligati."Nu confundati aceasta situatie cu ce se intampla in campanii electorale sau la mintinguri politice. Noi nu facem decat sa-i sprijinim pe credinciosii care doresc sa participe, am desemnat niste operatori care au autocare si i-am pus in legatura cu parohiile.Nu am cunostinta despre o directiva care ii obliga pe preoti sa achite costurile de transport, dar si daca plateste parohia, sa stiti ca sunt tot banii credinciosilor. Parohia de unde plateste, nu tot de la credinciosi? Ce-mi e ca dau credinciosii banii in mana la sofer sau daca, din donatiile lor, parohia plateste autocarul?", a declarat Tanasescu.Aceeasi sursa sustine ca anumiti preoti au fost indemnati si prin SMS sa aduca enoriasi la Bucuresti.Lucrurile stau cu totul altfel in cazul invitatilor. Acestia au primit invitatii speciale din partea Patriarhiei, semnate de PF Daniel. Conform programului, dupa sfintirea catedralei si dupa Sfanta Liturghie, acestia vor fi dusi la Hotelul Marriott, unde va avea loc o agapa festiva.