Schimbarile climatice vor conduce la inundatii frecvente si topirea ghetarilor

Ziare.

com

Consecintele vor fi cu atat mai grave cu cat temperaturile vor creste mai repede, deci guvernele trebuie sa ia masuri "urgente si ambitioase" pentru a limita emisiile de gaze cu efect de sera, se arata in raportul IPCC.Nivelurile marii extrem de ridicate care apar in prezent o data la 100 de ani vor afecta probabil anual numeroase metropole situate in zone joase si insule mici pana in 2050, chiar in cazul unui scenariu de emisii reduse de gaze cu efect de sera, a mai spus grupul interguvernamental.In medie, lumea se va confrunta probabil cu o crestere cu 43 de centimetri a nivelului marii pana in anul 2100 in cel mai optimist scenariu privind incalzirea globala dintre cele patru luate in considerare de raport, comparativ cu 84 de centimetri in cel mai rau scenariu.Raportul grupului ONU, intocmit de 104 experti din 36 de tari, se bazeaza pe o analiza a aproape 7.000 de publicatii stiintifice.Comisia Europeana a salutat raportul, afirmand ca ofera factorilor de decizie o baza stiintifica pentru actiune."Oceanele pot ramane sanatoase doar daca limitam incalzirea globala la 1,5 (grade Celsius)", au afirmat trei comisari europeni intr-o declaratie comuna."Prin urmare, Uniunea Europeana continua sa solicite o aplicare ambitioasa a Acordului de la Paris", se arata in comunicat.