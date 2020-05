Avocatul Poporului solicita includerea COVID-19 in grupa bolilor pentru care se plateste 100% concediul medical

Ziare.

"Aceasta in conditiile in care, potrivit specialistilor, boala este extrem de contagioasa si cu o arie de raspandire foarte mare.In prezent, conform legislatiei in vigoare, cei aflati in incapacitate temporara de munca din cauza imbolnavirii cu COVID-19 primesc o indemnizatie platita in proportie de numai 75%", a transmis Avocatul Poporului.Pentru ca acest lucru sa fie posibil, trebuie modificata o hotarare de guvern din anul 2000, iar aceasta boala sa fie cuprinsa la categoria grupa A boli infectocontagioase.Hotararea care aprobapentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare cuprinde 36 de afectiuni, intre care hepatita virala, holera, malaria, rabia, reumatismul articular acut, scarlatina, tusea convulsiva, infectia HIV si altele.Avocatul Poporului precizeaza ca demersul a fost facut ca urmare a articolelor aparute in presa pe aceasta tema si se intemeiaza pe prevederile art. 41 din Constitutie privind munca si protectia sociala a muncii.