Dancila spune ca bugetarii primesc vouchere de vacanta si in urmatorii doi ani: Dezvoltam turismul romanesc

Dancila a tinut astfel sa nege informatia potrivit careia bugetarii nu mai primesc anul viitor tichete de vacanta. Totodata, premierul a laudat acest program, afirmand ca a contribuit la dezvoltarea turismului romanesc."Printr-o decizie pe care o adoptam azi, continuam o masura care a contribuit la dezvoltarea turismului romanesc. Vom acorda vouchere de vacanta in valoare de 1.450 lei angajatilor din sistemul public si in urmatorii doi ani, in 2019 si 2020. Vorbim despre o masura apreciata si de catre romani. Peste 1.200.000 de persoane au primit vouchere de vacanta in acest an, pe care le-au utilizat in unitati de cazare in Romania.Acest fapt a dus la o crestere cu peste 5% a numarului de turisti din tara noastra, pana in luna septembrie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Fata de anul trecut se inregistreaza o crestre cu 10% a solicitarilor de autorizatii pentru unitatile de cazare din Romania", a spus Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a facut public, miercuri, un proiect de ordonanta prin care Guvernul vrea sa inghete salariile bugetarilor anul viitor la nivelul lunii decembrie 2018. Federatia a precizat ca OUG va fi adoptata vineri.De asemenea,, scrie in proiectul de ordonanta.In document se mai arata ca munca suplimentara efectuata de personalul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere sa nu mai fie remunerata, ci doar compensata cu timp liber.