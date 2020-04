Guvernul modifica modul de acordare a concediilor medicale pentru persoanele aflate in carantina sau izolare

Se majoreaza termenul de plata a indemnizatiilor

Apar noi reglementari

"Astfel, in perioada situatiei de urgenta, persoanele asigurate carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina institutionalizata sau intr-o locatie declarata de catre persoana carantinata sau prin izolare, in urma unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2,", a anuntat, miercuri, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.De asemenea, a fost majorat termenul in interiorul caruia se poate solicita plata indemnizatiilor de asigurari de sanatate, de la 90 de zile la 180 de zile, pentru certificatele de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta instituita in temeiul ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.Actul normativ aprobat miercuri de Guvern cuprinde reglementari importante si in privinta modului de eliberare al certificatelor de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav pentru persoanele in drept (parinti, tutori).Astfel, pentru eliberarea certificatelor de concediu medical care cuprind a 91-a zi, acordate pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, precum si pentru copilul bolnav cu afectiuni grave in varsta de pana la 16 ani, cum ar fi afectiunile oncologice sau malformatiile congenitale ale sistemului nervos, nu se mai solicita avizul medicului expert al asigurarilor sociale.De asemenea, pentru persoanele asigurate care insotesc copilul bolnav la tratament pe teritoriul unui alt stat certificatele de concediu medical se vor elibera de catre casele de asigurari de sanatate.", a mai precizat sursa citata.Prevederile care reglementeaza modul si durata de acordare a certificatelor de concediu medical de care beneficiaza persoanele cu COVID-19 se stabilesc in normele de aplicare a ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat este necesar a avea in vedere toate situatiile care sunt prevazute in protocolul de tratament al infectiei cu Covid-19, astfel incat indiferent de locul de acordare a ingrijirilor medicale si de forma de boala, orice persoana asigurata sa poata beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.Prin ordinul ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 502/417/2020 au fost modificate si completate Normele de aplicare referitoare la concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, iar Ordinul MS 414/2020 reglementeaza modul de instituire a masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu Covid-19.