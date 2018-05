O strada din Braila a fost asfaltata pe timp de ploaie. Muncitorii au fost concediati (Video)

Ziare.

Cei doi muncitori care au asfaltat pe ploaie au fost filmati marti de un cetatean care a incercat sa-i convinga sa renunte si sa nu risipeasca bani si timp."Nu se poate domnule in halul asta. Bai, oameni buni, eu inteleg ca voi faceti ce vi s-a spus, dar pe bune, nu aveti discernamant de niciun fel? In halul asta am, ajuns? Deci nu mai pot, tremur de nervi. Primaria. Cum adica Primaria? Vrei sa-mi spui ca domnul primar ti-a spus tie sa faci aici, sa-ti bagi joc de bani, iti bagi joc de timpul tau, mai omule", le-a spus cetateanul celor doi muncitori.Filmarea a fost postata pe Youtube, unde a fost vazuta si de primarul municipiului Braila, Marian Dragomir. Acesta a anuntat ca nu va plati lucrarea si i-a solicitat proprietarului firmei de constructii sa ii concedieze pe cei vinovati."I-am solicitat proprietarului Micatis sa ii dea afara (...) . Puneau frizura asfaltica intr-o groapa plina cu apa pe o strada. Nu ma intereseaza ca este firma lui si sunt angajatii lui cand afecteaza imaginea unui oras prin lucrari in bataie de joc. Solicit celor de la tehnic si dirigintelui de santier sa urmareasca permanent lucrarile si sa nu mai permita astfel de prostii.Normal ca nu se plateste asa ceva. Proprietarul Micatis mi-a transmis faptul ca respectivii nu au respectat procedura si normativele si vor fi dati afara de la societatea lui pentru a nu se mai intampla astfel de evenimente", a scris, pe Facebook, primarul municipiului Braila, Marian Dragomir.Pe viitor, angajatii Primariei Braila vor urmari toate lucrarile facute la infrastructura orasului.