Statul roman a dat sute de milioane de euro pe concediile si excursiile bugetarilor, studentilor si pensionarilor

Sute de mii de romani au mers in aceasta vara in sejururi gratuite, marii beneficiari fiind angajatii din sistemul de stat, studentii si pensionarii. Suma totala pe care statul roman a cheltuit-o, doar in primele sase luni, se ridica la peste 260 de milioane de euro, informeaza Recorder.ro Potrivit Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), in perioada ianuarie-iunie 2018 s-au acordat vouchere de vacanta in valoare de peste 147 de milioane de euro. Dintre acestea, circa 85% au mers catre bugetari, ceea ce inseamna 125 de milioane de euro.Statistica nu include insa angajatii din MAI si MApN. Acestia nu au primit vouchere de vacanta, dar au primit dreptul de a-si deconta concediile in limita a 1.450 de lei. Cele doua institutii au cheltuit astfel, impreuna, 63 de milioane de euro.Multi bugetari au beneficiat si de concedii mascate in cursuri de formare profesionala. Toate costurile sunt suportate de institutie, iar in aceasta vara valoarea lor s-a ridicat la 2,7 milioane de euro.Si studentii s-au bucurat de tabere gratuite in aceasta vara, iar Ministerul Tineretului si Sportului a alocat pentru organizarea lor 430.000 de euro.Nu au fost uitati nici pensionarii, astfel ca Guvernul a prevazut un buget de 74 de milioane de euro pentru bilete de tratament acordate celor care au vrut sa mearga statiuni balneare.La banii dati de Executiv pensionarilor se adauga si excursiile in tara sau strainatate platite de autoritatile locale. De exemplu, Primaria Bucuresti care a alocat 430.000 de euro pentru a trimite 1.000 de pensionari in excursii gratuite in Grecia si 1,7 milioane de euro pentru a trimite 6.000 de tineri pe litoralul Marii Negre.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a suspendat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) fara a emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara si a cerut Guvernului sa vina cu un nou proiect. Este pentru prima data in Romania cand se intampla asa ceva.In replica, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca amanarea rectificarii bugetare va avea numeroase efecte negative in toate domeniile : sanatate, agricultura, nu se vor putea plati salariile, nu vor exista bani pentru combaterea pestei porcine, vom fi sanctionati pentru ca nu anumite lucrari nu se vor termina la timp.