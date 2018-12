Cladirile cu bulina au inceput sa se prabuseasca. Ce s-a intamplat in cazul cladirii din Centrul Vechi, unde oamenii au avut norocul sa scape nevatamati

ISU a intervenit pentru a-i ajuta pe oameni sa paraseasca imbolilul care incepuse sa se prabuseasca

Cum si in cat timp se va consolida cladirea de pe strada Franceza nr. 32?

Cladirea cu bulina rosie de pe strada Franceza nr. 32 a fost construita in 1885. Adica acum 133 de ani. Potrivit inventarului cladirilor cu risc seismic al Primariei Municipiului Bucuresti (PMB), imobilul a fost expertizat ultima oara in 1993, cand s-a stabilit ca are structura de rezistenta subreda si trebuie consolidata, ca sa nu ajunga sa se prabuseasca peste locatari sau peste comerciantii si clientii de la parter. De atunci, insa, a trecut deja un sfert de secol, iar consolidarea inca n-a avut loc.Marius Coaje - consilierul pe probleme de infrastructura al primarului Gabriela Firea - a declarat pentruca. Cel mai probabil, acest planseu s-a prabusit din cauza ca era vechi si uzat.Oricum ar fi, in seara zilei de 2 decembrie, bucurestenii care locuiesc pe strada Franceza nr. 32 s-au trezit ca planseul pe care treceau, la intrarea si la iesirea din cladire, se surpase. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) i-a ajutat pe oameni sa iasa din cladire. Ulterior, Primaria i-a cazat la Turnurile Gemene din Piata Natiunilor Unite., a mai transmis Marius Coaje.Inainte sa fie dusi in apartamentele de necesitate, aflate in proprietatea Primariei, locatarii de pe strada Franceza nr. 32 au declarat presei ca ei au anuntat din timp autoritatile cu privire la faptul ca intreaga cladire sta sa cada, dar ca nu i-a bagat nimeni in seama.In schimb, consilierul Gabrielei Firea a declarat pentrucaPotrivit OUG 20/1994 , consolidarea unei cladiri cu bulina se poate face in doua moduri. Primul si cel mai simplu: proprietarul accepta consolidarea, semneaza un contract cu Primaria si e de acord sa fie mutat intr-o locuinta de necesitate, pe durata lucrarilor. A doua situatie este cea in care proprietarul nu accepta consolidarea, iar Primaria trebuie sa mearga in instanta si sa obtina o decizie in baza careia sa-l evacueze din locuinta, pe durata lucrarilor de consolidare.Aceasta evacuare nu este, insa, varianta preferata de lucru a autoritatilor din cauza ca, asa cumv-a relatat deja, ea vine de regula cu un cost politic foarte ridicat pentru primari (operatiune care asigura faptul nu se prabusesc bucati din cladire peste trecatori sau muncitori - n.red.)., a declarat Marius Coaje pentruCum cladirea de pe strada Franceza nr. 32 este monument istoric, intocmirea documentatiei pentru consolidare dureaza mai mult, iar lucrarile sunt mai dificile si mai scumpe. Potrivit datelor pe carevi le-a furnizat deja, pot trece intre 4 si 6 luni pana se termina expertiza tehnica si Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) . Apoi, mai dureaza 2-3 luni pana e gata proiectul tehnic. In cazul cladirii de pe strada Franceza nr. 32, punerea in siguranta a inceput deja si se va face, probabil, in paralel cu intocmirea documentatiei. Dar tot va mai dura, apoi, intre 24 si 36 de luni pana sa se finalizeze lucrarile propriu-zise de consolidare.Iar asta inseamna ca oamenii mutati duminica seara la Turnurile Gemene ar putea astepta pana la 4 ani pana sa se poata muta inpoi in casa de pe strada Franceza nr. 32. Asta, daca totul merge bine.De ce ajungem in astfel de situatii limita? Poate si din cauza ca oamenii, vazand esecurile inregistrate pana acum in consolidarea cladirilor de locuinte din Capitala , se tem sa semneze contracte cu Primaria si sa se mute din case, pe durata lucrarilor. Pe de alta parte, de la Revolutie incoace, autoritatile mai mult au vorbit despre nevoia de consolidare a locuintelor, in loc sa isi faca, intr-adevar, treaba.