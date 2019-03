Mii de bucuresteni risca sa isi piarda viata, la un cutremur major. De ce intarzie consolidarea cladirilor cu risc seismic din Capitala

De ce se tem bucurestenii de consolidare

Iar cand in sfarsit au inceput, consolidarile au intampinat tot soiul de obstacole si au progresat cu viteza melcului....Primarul general Gabriela Firea a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca -dupa aproape 3 decenii in care in Bucuresti s-au consolidat doar 20 de cladiri cu risc seismic grad 1 - lucrarile de profil au inceput sa se desfasoare intr-un ritm alert.Mai exact, potrivit primarului, pentru jumatate dintre cele 349 de cladiri cu risc seismic 1 din Capitala s-au demarat deja procedurile de consolidare. Ceea ce nu a explicat pe larg primarul este ca aceste proceduri sunt adesea de durata si nu inseamna ca lucrarile vor incepe in cateva zile.Spre exemplu, dupa cum v-a informat deja, in cazul in care proprietarii sunt de acord cu consolidarea, se incepe cu o expertiza tehnica a cladirii, in urma careia specialistii in domeniu propun mai multe solutii pentru consolidare.Expertii primariei o aleg pe cea pe care o considera optima. Apoi se intocmeste Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), ceea ce poate dura intre 4 si 6 luni. Se obtin toate avizele si se realizeaza, in 2-3 luni, proiectul tehnic. Si abia in aceasta etapa stie PMB exact cat va dura consolidarea si cat va costa.In consecinta, dupa punerea in siguranta a cladirii, care dureaza circa 2-3 luni, incep lucrarile propriu-zise de consolidare care sunt complexe si care se intind pe 24-36 de luni.Cu alte cuvinte,de aici inainte. Asta daca nu cumva firma care consolideaza lasa santierul de izbeliste sau daca nu cumva vreun locatar se razgandeste cu privire la lucrari si blocheaza procedura...Potrivit Gabrielei Firea, administratia sa a eliminat toate motivele care ii faceau pe bucuresteni sa fie sceptici cu privire la consolidare.a spus Gabriela Firea.Ce-i drept, aceste facilitati sunt de folos. Cu toate astea, bucurestenii nu refuza consolidarea doar din cauza ca n-ar avea cu ce sa o plateasca, ci si de teama ca locuintele le vor ramane in stadiu de santier ani la rand, asa cum s-a si intamplat cu mai multe cladiri din Capitala . Or, pentru cladirile incepute si neterminate, Primaria n-a gasit inca solutii...Abia la vara va avea municipalitatea cateva cladiri consolidate care sa demonstreze ca poate duce treaba la bun sfarsit. Este vorba despre cladirile de pe strazile Staparului si Blanari care au fost consolidate si care acum sunt in faza de finisare.Abia in 2019, autoritatile locale au inceput sa ii exproprieze pe proprietarii de cladiri istorice care refuza consolidarea. Or, o astfel de masura ar fi trebuit luata deja de ani buni.In plus, Gabriela Firea a sustinut ca OG 20/1994 este cea care nu ii da voie sa intervina mai repede pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic 1. Cu alte cuvinte, a spus Firea, daca un singur proprietar dintr-o cladire cu cateva etaje refuza consolidarea, lucrarile nu pot incepe., a declarat, luni, Gabriela Firea.Ceea ce nu spune Gabriela Firea este ca si legislatia actuala - adica OG 20/1994 - i i da dreptul sa se indrepte in instanta impotriva celor care refuza consolidarea, obtinand prin ordonanta presedintiala dreptul de a-i evacua . Pana acum, insa, dupa cum s-a mentionat in conferinta de luni a PMB, s-a apelat o singura data la aceasta solutie. De ce?Motivul e simplu. Daca ar insista sa-i evacueze din locuintele cu risc seismic pe bucurestenii care refuza consolidarea, Gabriela Firea ar fi nevoita sa plateasca pentru asta un pret politic impovarator.Cu alte cuvinte, daca ar dispune sa fie scosi din case, cu jandarmii, batrani sau parinti cu copii mici care, din diverse motive, refuza consolidarea imobilelor cu risc, Firea ar risca sa isi incheie abrupt cariera politica. La urma urmei, e greu de crezut ca cineva ar mai vota un primar care a scos oamenii din case cu fortele de ordine.Daca, in schimb - asa cum solicita Gabriela Firea - Guvernul sau Parlamentul ar schimba legea, dand liber la evacuarea locatarilor din cladirile cu risc, populatia s-ar uita piezis nu spre primar, ci spre ministrii sau spre deputatii si senatorii care au facut evacuarile mai usoare.La randul lor, ministrii si parlamentarii amana sa dea o astfel de lege, in conditiile in care, cel mai probabil, nici pe ei nu-i prea incanta ideea de a fi aratati cu degetul de oamenii revoltati de evacuarile proprietarilor de cladiri cu risc seismic.In plus, de curand instanta a declarat ca toate companiile municipale, deci si cea de Consolidari, care actualmente executa lucrarile la cladiri, sunt ilegale si ar trebui reorganizate...Toate aceste problemele juridice si birocratice, impreuna cu interesele politice, nu fac, insa, decat sa ingreuneze consolidarea cladirilor cu risc seismic.In consecinta, la 30 de ani de la Revolutie, Capitala are inca aproape 350 de cladiri care risca sa cada la cutremur, punandu-le in pericol viata a mii de bucuresteni.