1.000 de kilograme de carne de mici, infestata cu salmonella, au ajuns in magazine

"Echipa de la noi s-a deplasat la producator, este vorba de firma Westfleich, dupa ce am fost sesizati ca, in urma procedurii de autocontrol, s-a descoperit un lot de carne de mici contaminat cu salmonella. Cel mai probabil este vorba de Salmonella de contact, care nu da simptomela consumatori, ramane sa vedem exact dupa ce se face tipizarea.Cert este ca producatorul a facut anunt de retragere de la comercializare insa, dat fiind faptul ca au termen de expirare maine, cea mai mare parte a fost vanduta", a declarat Kincses Sandor, Directorul DSVSA Mures, pentru Agenda de Mures In urma verificarilor, la firma respectiva nu mai era carne din acel lot."La nivelul unitatii nu s-au mai gasit astazi urme din lotul respectiv. Nici din produsul finit si nici din materia prima. In cadrul programului de autocontrol unitatea a prelevat probe si le-a trimis spre analiza unui laborator privat, iar laboratorul a constatat la doua esantioane din cele cinci ale probei existenta salmonellei, drept pentru care laboratorul a trimis proba la Institutul de Igiena Publica si Sanatate Veterinara", a spus Sandor.Acesta a precizat ca firma a notificat lantul de magazine sa retraga de la vanzare carnea respectiva.Kincses Sandor a precizat ca riscul pentru populatie nu este foarte mare."Este vorba de carne refrigerata care, daca a fost cumparata, cel mai probabil s-a si consumat. Fiind cel mai probabil vorba de salmonella de contact, aparuta in urma manipularii materiei prime, nu este o salmonella patogena, deci nu prezinta un risc atat de mare pentru populatie, mai ales ca pentru consum se proceseaza termic", a spus el.