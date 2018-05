Atentie ce mancati pe litoral! 8 restaurante si fast-food-uri din Eforie, inchise de Protectia Consumatorului

Ziare.

De asemenea, peste 100 de kilograme de produse preparate au fost retrase de la comercializare si distruse.Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, a declarat, marti, ca la sfarsitul saptamanii trecute a fost efectuata o actiune de control in Eforie, fiind verificate mai multe unitati de alimentatie publica, printre care restaurante, terase si fast-food-uri.Astfel, echipele de control au descoperit la un restaurant mai multe ciorbe preparate cu o zi inaintea efectuarii verificarii, fiind socotite produse nesigure pentru consumatori de catre comisarii CJPC in conditiile in care legislatia in domeniu prevede ca mancarea in unitatile de alimentatie publica sa fie preparata in aceeasi zi.Horia Constantinescu a mentionat ca la un alt restaurant echipele de control au descoperit ca legumele erau procesate in aer liber, lucru considerat cu potential periculos pentru consumatori, iar vasele folosite nu erau potrivite pentru alimentatie publica, avand adancituri in care se poate dezvolta camp bacteriologic.De asemenea, comisarii CJPC au descoperit ca la mai multe unitati de tip fast food mancarea preparata era tinuta in conditii improprii, fiind neacoperita si la temperaturi nepotrivite. Horia Constantinescu a mai afirmat ca in urma controlului au fost gasite ustensile murdare si produse care erau depozitate in spatii neiginizate.Astfel, reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor au decis inchiderea temporara pana la remedierea deficientelor a unui numar de opt unitati de alimentatie publica si amendarea acestora cu suma totala de 70.000 de lei.