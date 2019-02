Alerta alimentara de la Guvern: Grasimi nesanatoase in loc de branza si cascaval in patiserii

Ziare.

S-au aplicat amenzi in valoare de 855.000 de lei si s-a stabilit ca persista fenomenul substituirii produselor sanatoase obtinute din procesarea laptelui cu specialitati obtinute din grasimi hidrogenate. Ministerul vorbeste despre "fraude alimentare", intrucat consumatorilor li se spune ca se folosesc branzeturi si cascaval."Echipe mixte formate din inspectori cu atributii de control din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor continua seria controalelor initiate in data de 21 ianuarie 2019, ce au ca scop verificarea conformitatii produselor de la patiserii, cofetarii, pizzerii, restaurante/catering, fast-food-uri, in raport cu materiile prime utilizate si informatiile oferite consumatoriloR", a anuntat Ministerul Agriculturii.Sursa citata precizeaza ca s-au reluat verificarile in judetele Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti si municipiul Bucuresti, la 104 operatori economici (din care 34 patiserii, 38 laboratoare cofetarie/patiserie, 19 pizzerii, 7 fast-food-uri, 4 restaurante/ catering si 2 magazine alimentare)."Din cele 104 unitati verificate, 47 unitati (45 %) utilizau ca ingredient principal in produsele oferite consumatorilor specialitati obtinute din grasimi hidrogenate si informau ca preparatele contin diferite categorii de branzeturi sau cascaval.Pentru aceste nereguli majore, dar si pentru alte abateri de la legislatia sanitar-veterinara au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 194.000 lei", a transmis Ministerul Agriculturii.Sursa citata a precizat ca, de la data declansarii acestor actiuni, au fost verificate in total 284 unitati din 18 judete si Bucuresti, fiind constatate fraude alimentare la 110 agenti economici (reprezentand 39%) prin substituirea produselor obtinute din lapte cu specialitati obtinute din grasimi hidrogenate, concomitent cu dezinformarea consumatorilor. Celor 110 operatori le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 855.000 de lei."Prin verificarile efectuate se confirma persistenta fenomenului substituirii produselor sanatoase obtinute din procesarea laptelui autohton de calitate cu specialitati obtinute din grasimi de alta origine si al dezinformarii consumatorilor, inspectorii MADR continuand eforturile de eradicare a acestora", a mai transmis ministerul.