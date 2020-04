ANPC a amendat cu 65.000 de lei 3 firme din Slatina care dadeau mancare expirata la carantinati (Galerie foto)

Foto: ANPC

Ziare.

com

Astfel, s-au facut verificari la unitatile din Slatina care asigura servicii de cazare si catering pentru persoanele aflate in carantina."In urma actiunilor desfasurate, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 65.000 lei societatilor SC Divamar Pro Holding - Casa Domneasca (impreuna cu masura complementara de oprirea a activitatii pana la sase luni), SC Pitic Sport SRL - Hotel Zitto (insotita de masura retragerii de la utilizare a intregii cantitati de produse alimentare neconforme) si SC Yac Tur SRL - Hotel Paradis (insotita de masura complementara a opririi de la utilizare a camerelor care prezinta nereguli pana la remedierea deficientelor)", informeaza ANPC.Abaterile constatate, in timpul actiunilor de control, au fost:1. nerespectarea conditiilor de depozitare a alimentelor;2. folosirea de materii prime cu durata valabilitatii depasita sau care nu erau insotite de eticheta de produs de unde sa rezulte principalele elemente de identificare si caracterizare;3. schimbarea starii termice a produselor;4. in spatiile de pregatire a preparatelor culinare se utilizau ustensile depreciate, iar conditiile igienice erau necorespunzatoare, respectiv paviment depreciat, pereti cu urme de grasime, hote murdare cu urme de grasime arsa.A.G.