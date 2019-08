ANPC a dat amenzi de 270.000 de lei la vanzatorii de dispozitive cu laser. Unele sunt periculoase pentru sanatate

Ziare.

Totodata, comisarii ANPC au oprit definitiv de la comercializare produse notificate prin Sistemul de alerta rapida RAPEX al Uniunii Europene in valoare de peste 47.000 de lei, informeaza un comunicat al institutiei remis sambata.Printre abaterile constatate in timpul verificarilor, se numara prezenta spre vanzare a unor produse interzise comercializarii, deoarece, utilizate in conditii normale, acestea pot pune in pericol viata sau securitatea consumatorilor (produse notificate prin Sistemul RAPEX) si a unor produse care nu aveau eticheta si avertizarile de utilizare traduse in limba romana si nici alte elemente de caracterizare (nefiind notificate prin Sistemul RAPEX).Pe de alta parte, in vederea verificarii potentialului periculos al fasciculului luminos dezvoltat de dispozitivele care nu au fost notificate prin Sistemul RAPEX si a testarii acestora, vor fi realizate analize speciale in cadrul unui laborator autorizat de profil, urmand ca rezultatele acestora sa fie facute publice."Referitor la informatiile aparute in spatiul public pe aceasta tema, trebuie mentionat, in primul rand, ca o avertizare pentru parinti, ca aceste obiecte nu sunt jucarii. Mai mult, pe ambalajul acestora este precizat clar ca ele sunt interzise copiilor, iar pentru adulti acesta contine avertizari in legatura cu utilizarea care poate fi periculoasa in general, indiferent de varsta celui care le foloseste", se precizeaza in comunicatul ANPC.