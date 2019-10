ANPC a inchis celebrele restaurante La Cocosatu si La Gil, din nordul Capitalei

Ziare.

In urma unui control, au fost gasite conditii igienico-sanitare necorespunzatoare, produse expirate si neconforme, fiind retrase de la comercializare peste 250 de kilograme de produse alimentare.Cele doua restaurante au fost amendate in total cu 75.000 de lei.Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat ca, in urma controlului facut de comisarii institutiei la restauratul La Gil din Bucuresti, au fost descoperite conditii igienico-sanitare necorespunzatoare, produse expirate, neconforme si nesigure, nu erau respectate conditiile de temperatura si era utilizata practica comerciala inselatoare.Unitatea a fost inchisa temporar pana la remedierea deficientelor si amendata cu 55.000 de lei.De asemenea, au fost retrase de la comercializare aproape 200 de kilograme de alimente. Horia Constantinescu a precizat ca, pe langa aceste masuri, a fost propusa si inchiderea temporara a unitatii pe o durata de cel mult sase luni.Presedintele ANPC a mai anuntat ca masura inchiderii temporare pana la remedierea deficientelor a fost luata si la restaurantul La Cocosatu din Bucuresti.Totodata, comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au decis oprirea definitiva de la preparare si consumul uman a 52 de kilograme de produse diverse.Horia Constantinescu a precizat ca si in acest caz a fost propusa inchiderea restaurantului pe o perioada de cel mult sase luni.