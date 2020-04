ANPC a inchis piete si pescarii din Bucuresti, in care a gasit mizerie si risc de transmitere a COVID-19

Sursa foto: ANPC

Piata inchisa este cea din Rahova, din Sectorul 5."S-a dispus inchiderea Pietei Rahova, care, in timpul lucrarilor de consolidare a cladirii, isi desfasoara activitatea, provizoriu, intr-un cort de mari dimensiuni, fara acces la utilitati sau toalete publice, fara sa dispuna de cantarul cumparatorului si care nu respecta niciuna dintre prevederile ordonantelor militare referitoare la masurile de prevenire a raspandirii COVID-19", se arata intr-un comunicat remis de ANPC vineri redactieiDe asemenea, in aceeasi piata, inspectorii au constatat ca unii agenti economici care administrau spatii comerciale vindeau alimentele in conditii mizere si lasau prea multi oameni in incinte, nerespectand masurile de siguranta pentru prevenirea imbolnavirii de COVID-19."S-a interzis folosirea vitrinelor cu prajituri, mezeluri si branzeturi din Economatul situat in Piata Rahova, din cauza conditiilor insalubre de depozitare a produselor in aceste agregate.De asemenea, s-a constatat nerespectarea prevederilor ordonantelor militare referitoare la masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 (numarul de persoane care sa se afle in acelasi timp in incinta, prezenta dezinfectantelor la dispozitia comerciantilor si cumparatorilor)", a mai transmis ANPC.De asemenea, Protectia Consumatorului a inchis pescaria din Piata Moghioros (Drumul Taberei - n.red.), din cauza ca aceasta vindea peste alterat."S-a dispus inchiderea pescariei din Piata Moghioros, din cauza a numeroase nereguli identificate in activitatea acesteia. Astfel, s-a constatat ca:- exista la vanzare peste proaspat cu modificari organoleptice, miros si consistenta a carnii specifice pestelui alterat, fiind pastrat in conditii improprii, in afara spatiilor frigorifice, fara stratul corespunzator de fulgi de gheata;- pestele congelat prezenta arsuri de congelare, fiind impropriu pentru consum uman (fiind congelat fara a dispune de linie de productie specifica)", a mai transmis ANPC.Inspectorii au aplicat amenzi de 12.000 de lei si au retras de la comercializare intreaga cantitate de peste gasita.In alte doua piete - adica 16 Februarie si Domenii - "s-a constatat ca nu erau respectate prevederile ordonantelor militare (de ex.: anunturile privitoare la respectarea distantei sociale, a intervalului orar in care este permisa deplasarea la cumparaturi a persoanelor de peste 65 de ani etc.), motiv pentru care au primit avertisment si obligativitatea remedierii situatiei in 24 de ore", a mai comunicat ANPC.G.K.