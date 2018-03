ANPC a luat in vizor produsele de panificatie congelate. Producatorii atrag atentia: Miza e sanatatea romanilor!

"Aluatul congelat e plin e E-uri. Dar oamenii rareori citesc etichetele"

"Coca e proaspata doar 24 de ore, nu un an intreg"

"Consumatorul alege produsul cald si apetisant, in defavoarea celui mai sanatos"

Degeaba ii spunem consumatorului ca un produs a fost obtinut din aluat decongelat (asa cum prevede Ordinul 183/2016 al Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor - ANPC ), daca nu ii explicam si de ce ar trebui sa il intereseze acest lucru, apreciaza producatorii consultati de. Acestia sustin ca, inainte de toate, un aluat congelat are un continut mai mare de substante chimice decat cel proaspat, iar consumatorului i-ar fi de folos sa constientizeze acest lucru, pentru a alege in cunostinta de cauza ce pune pe masa.Discutiile vin in contextul in care, in aceste zile, ANPC consulta producatorii din zona de panificatie si marile lanturi de magazine in privinta informatiilor care ar trebui furnizate consumatorilor referitor la produsele de panificatie congelate. Mai exact, in timp ce ANPC vrea sa exista doar o informare ambigua de genul produsele "pot contine grasimi, zaharuri sau amelioratori pentru gust", producatorii sustin ca este important ca pe fiecare ambalaj al produsului congelat sa existe mentionate toate ingredientele, faptul ca este obtinut din aluat decongelat, dar si termenul de cand a fost congelat.De ce este important ca pe ambalajul fiecarui produs de panificatie provenit din aluat congelat sa fie mentionate ingredientele, dar si perioada cat a fost congelat?Directorul fabricii de paine si patiserie Vatra Romaneasca din Botosani, Gabriel Timofte, spune ca aluatul congelat este bogat in acidifianti si contine chiar agenti de inalbire."Aluatul decongelat contine niste enzime obtinute pe cale chimica. Iar acestea n-au cum sa fie sanatoase pentru consumator. E clar: una este aluatul proaspat, alta e aluatul decongelat. Cine spune ca sunt acelasi lucru n-are dreptate. Orice produs decongelat contine E-uri, acidifianti si chiar agenti de inalbire. Si toate acestea distrug valoarea nutritiva a produsului", sustine Gabriel Timofte.Acesta adauga ca a studiat pe cont propriu comportamentul cumparatorilor din marile magazine si a observat ca acestia iau painea de pe raft fara a citi etichetele si, cel mai probabil, fara a remarca macar faptul ca aceasta a fost obtinuta din aluat decongelat."Pretul e scris mare, mentiunile la care obliga Ordinul 183/2016 sunt scrise mic. Cine sta sa le citeasca pe toate? Cine sta sa se gandeasca la cate dintre produsele din preajma unui afis provin din aluat congelat?", puncteaza directorul fabricii de panificatie.Aceeasi sursa sustine ca singurul motiv pentru care marile magazine prefera aluatul congelat este faptul ca, folosindu-l, economisesc bani."E mai simplu sa lucrezi cu produsul congelat, iti reduci din cheltuieli. Il aduci, il dezgheti si il bagi la cuptor. Nu mai ai nevoie de oameni care sa munceasca, asa cum o fac in brutaria clasica. Iar asta inseamna, in primul rand, ca economisesti la cheltuielile cu plata salariilor. Iar cine lucreaza in panificatie stie ca salariile sunt o cheltuiala importanta, in industrie noastra.Teoretic, marile magazine lucreaza cu producatori de panificatie din fiecare zona a tarii. Societatile locale produc si aprovizioneaza magazinele. Dar, din cauza politicii agresive de negociere, producatorii locali ajung sa renunte la contracte de furnizare din cauza ca nu mai reusesc sa livreze in castig. In astfel de situatii, cand producatorul local nu mai face fata, alternativa marelui magazin este sa vanda produse din aluat decongelat. Din cate stiu, in Romania se poate produce, la acest moment, suficient aluat congelat pentru a alimenta toate marile magazine", ne-a explicat Gabriel Timofte situatia dificila in care se afla producatorii autohtoni.Ca aluatul congelat are o structura diferita fata de cel proaspat o spune si Ana Donea, de la fabrica Prod Pan Tulcea."Din cate inteleg eu, aluatul congelat are, in general, termen de garantie un an. Al nostru, facut proaspat de oamenii care se trezesc de dimineata si vin la munca, e garantat doar 24 de ore. In mod clar cine face congelat iese mai ieftin. Dar ideea este ca aluatul congelat si cel proaspat n-au cum sa fie la fel. Cel congelat trebuie sa contina alt tip de gluten, plus amelioratori, plus propionat de calciu, ca sa reziste, in timp. E deja altceva, e o alta reteta. Si nu se poate spune ca din aluatul congelat obtii produsele naturale pe care si le doreste consumatorul care vrea sa manance sanatos", ne-a explicat Ana Donea.Si Ion Staniloiu, directorul fabricii de panificatie si patiserie Fulgerul SRL din Arges, spune ca aluatul proaspat, folosit in panificatie, n-ar mai fi bun de nimic, dupa o congelare de durata."Ca sa congelezi un produs, trebuie sa-i bagi ceva in plus, ca sa reziste. Orice produs de panificatie contine apa. La congelare, apa ingheata. La decongelare, se dezgheata, iar produsul nu va mai avea aceleasi proprietati ca unul proaspat. Ca sa poti sa ii mentii caracteristicile si dupa congelare, trebuie sa intervii cu niste amelioratori. Iar odata ce ai bagat adaosuri, deja nu mai vorbim despre produs proaspat.Nici nu e greu da inteles acest lucru. Sa ne uitam doar la modul de lucru. Ca sa faci si sa vinzi un produs proaspat iti ajunge o ora. L-ai framantat, l-ai copt, l-ai dat. In cazul congelatelor, faci aluatul acum, il congelezi si il mai dezgheti poate peste 3 ani. Nu lucrez cu congelate, dar din cate stiu, exista si aluaturi care tin, in stare congelata, pana la 3 ani" a apreciat Ion Staniloiu.Directorul fabricii argesene apreciaza ca marile magazine se bazeaza pe produsele din aluat decongelat pentru a castiga tot mai multi clienti."Toate hierpmarketurile si supermakreturile merg pe produse din congelate. Tot ce vedeti ca se numeste 'cald' si 'scos' din cuptor provine numai din produse decongelate. Scrie peste tot. Si daca te uiti cu lupa, o sa si gasesti.De ce s-a ajuns aici? E simplu. Ce e proaspat scos din cuptor miroase si te atrage sa cumperi. In acest fel, cu produsele din decongelat castigi piata, iar cu cele din aluat proaspat o pierzi. Oricat de repede te misti, produsul nu va putea ajunge cald, din brutarie pe raftul unul magazine. Iar lumea vrea cald. Sigur ca a doua zi produsul respectiv s-ar putea sa fie pietroi, sa joci baseball cu el. Dar omul s-a incantat si l-a luat pentru ca era cald", a mai spus Ion Staniloiu.E destul de limpede ca pentru consumatorul roman nu-i deloc usor sa aleaga informat ce urmeaza sa puna pe masa. Din pacate, de prea mare ajutor nu-i sunt deocamdata nici autoritatile, care in loc lucreze pentru a-i asigura acces la cat mai multe informatii, mai degraba il lasa sa faca singur munca de cercetare pentru a afla ce mananca.